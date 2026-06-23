Record absolut: Cristiano Ronaldo este primul fotbalist care înscrie la 6 ediții diferite ale Cupei Mondiale

Cristiano Ronaldo a devenit marți primul jucător care marchează la șase turnee diferite ale Cupei Mondiale de fotbal, potrivit AP. Portughezul a înscris un gol în minutul șase al meciului Portugaliei împotriva Uzbekistanului.

Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a intrat în istorie după ce a șutat cu piciorul drept în urma unei centrări de la João Cancelo. După gol, el a alergat spre banca de rezerve și a sărbătorit alături de colegi. După primul meci al Portugaliei de la

Cupa Mondială, Ronaldo a fost criticat pentru evoluția sa. În partida cu Congo, el nu a reușit să iasă în evidență.

Cristiano Ronaldo și rivalul său, Lionel Messi, sunt singurii jucători din istorie care au jucat la șase turnee de Cupă Mondială. Messi nu a reușit să înscrie la una dintre ediții, cea din 2010 din Africa de Sud. Totuși, liderul Argentinei a devenit luni cel mai bun marcator din istorie la Cupa Mondială după ce la turneul din SUA, Canada și Mexic a înscris cinci goluri.

El are 18 goluri, după un hat-trick în meciul de deschidere al Argentinei împotriva Algeriei și încă două goluri împotriva Austriei. Ronaldo are 9 goluri.

(sursa: Mediafax)