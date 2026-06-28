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Croația învinge dramatic Ghana și merge mai departe la Cupa Mondială 2026. Final incendiar la Philadelphia

de Redacția Jurnalul    |    28 Iun 2026   •   08:58
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Croația învinge dramatic Ghana și merge mai departe la Cupa Mondială 2026. Final incendiar la Philadelphia
Hepta/Croația a încheiat grupa pe locul al doilea și va evolua în faza eliminatorie pe 2 iulie, la Toronto, împotriva Portugaliei.

Croația învinge Ghana cu 2-1 într-un meci tensionat la CM 2026 și obține calificarea în șaisprezecimi. Gol decisiv marcat în minutul 83.

Croația a învins Ghana cu 2-1 și merge în șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026

Selecționata Croației și-a asigurat calificarea în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după victoria obținută în fața Ghanei, scor 2-1 (1-0), într-un meci disputat sâmbătă pe Philadelphia Stadium, în cadrul Grupei L a turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Succesul croaților a fost construit prin golurile marcate de Petar Sucic, în minutul 31, și Nikola Vlasic, în minutul 83, în timp ce pentru Ghana a punctat Derrick Luckassen, în minutul 73. În urma acestui rezultat, Croația a încheiat grupa pe locul al doilea și va evolua în faza eliminatorie pe 2 iulie, la Toronto, împotriva ocupantei locului secund din Grupa K, unde se află Columbia, Portugalia, RD Congo și Uzbekistan.

Croația, mai incisivă în prima repriză

Croații au controlat prima parte a jocului și au fost aproape de deschiderea scorului încă din minutul 17, când Nikola Vlasic a lovit bara cu un șut de la aproximativ 20 de metri. Ivan Perisic a încercat și el poarta adversă în minutul 30, dar portarul Asare a intervenit sigur.

Golul a venit rapid, un minut mai târziu, când Petar Sucic a profitat de spațiul din centrul terenului, a avansat și a finalizat cu un șut spectaculos de la circa 25 de metri. Ghana a avut o singură ocazie notabilă înainte de pauză, prin Semenyo, însă mingea a trecut puțin pe lângă poartă.

Ghana revine, dar Croația dă lovitura decisivă

Repriza secundă a adus o schimbare de atitudine din partea echipei antrenate de Carlos Queiroz, care a început mai ofensiv. Fatawu a amenințat poarta croată în minutul 47, dar fără succes.

Egalarea a venit în minutul 73, când Derrick Luckassen a reluat din apropiere centrarea venită dintr-o lovitură liberă executată de Nuamah. Ghana părea capabilă să întoarcă rezultatul, însă Croația a reacționat prompt.

Mario Pasalic a fost aproape de gol în minutul 80, dar intervenția spectaculoasă a lui Asare a menținut egalitatea. Momentul decisiv a venit în minutul 83, când Nikola Vlasic a înscris cu capul, din interiorul careului, după un corner executat de Luka Modric.

Final tensionat și un nou record pentru Modric

Finalul partidei a fost tensionat, Ghana încercând să egaleze. Cea mai mare ocazie a venit în prelungiri, când Fatawu a trimis peste poartă din unghi, în minutul 90+7.

Luka Modric a bifat cu această ocazie meciul cu numărul 201 în tricoul naționalei Croației, confirmând statutul de legendă a fotbalului european.

Deși Ghana avea deja asigurată calificarea, înfrângerea o trimite într-un duel dificil în fazele eliminatorii, împotriva unei câștigătoare de grupă.

Croaţia - Ghana 2-1 (1-0)

Au marcat: Petar Sucic (31), Nikola Vlasic (83), respectiv Derrick Luckassen (73).
Philadelphia, Philadelphia Stadium: 68.324 spectatori
Cupa Mondială 2026 - Grupa L

Au evoluat echipele:
Croaţia: 1. Dominik Livakovic - 2. Josip Stanisic, 6. Josip Sutalo, 3. Marin Pongracic, 14. Ivan Perisic - 10. Luka Modric (căpitan), 8. Mateo Kovacic (15. Mario Pasalic, 78) - 13. Nikola Vlasic (4. Josko Gvardiol, 88), 17. Petar Sucic, 16. Martin Baturina (24. Marco Pasalic, 88) - 11. Ante Budimir (20. Igor Matanovic, 66). Selecţioner: Zlatko Dalic.
Rezerve neutilizate: 12. Ivor Pandur, 23. Dominik Kotarski - 5. Duje Caleta-Car, 18. Kristijan Jakic, 22. Luka Vuskovic, 25. Martin Erlic, 7. Nikola Moro, 19. Toni Fruk, 21. Luka Sucic, 9. Andrej Kramaric, 26. Petar Musa.
Ghana: 16. Benjamin Asare - 26. Marvin Senaya, 4. Jonas Adjetey (21. Kojo Peprah Oppong, 46), 23. Derrick Luckassen, 14. Gideon Mensah - 5. Thomas Partey - 15. Elisha Owusu (7. Abdul Fatawu, 46), 8. Kwasi Sibo (3. Caleb Yirenkyi, 85) - 22. Kamaldeen Sulemana (24. Ernest Nuamah, 71), 9. Jordan Ayew (căpitan; 10. Brandon Thomas-Asante, 71), 11. Antoine Semenyo. Selecţioner: Carlos Queiroz.
Rezerve neutilizate: 1. Lawrence Ati Zigi, 12. Joseph Anang - 2. Alidu Seidu, 6. Abdul Mumin, 17. Rahman Baba, 18. Jerome Opoku, 20. Augustine Boakye, 13. Christopher Bonsu Baah, 19. Inaki Williams, 25. Prince Adu.

Arbitru: Drew Fischer; arbitri asistenţi: Micheal Barwegen, Lyes Arfa (toţi din Canada); al patrulea oficial: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Noua Zeelandă); arbitru asistent de rezervă: Isaac Trevis (Noua Zeelandă)
Arbitru video: Guillermo Pacheco (Mexic); arbitri asistenţi video: Rodolpho Toski (Brazilia), Tomasz Kwiatkowski (Polonia)
Cartonaşe galbene: Perisic (68), Oppong (90+4).
AGERPRES

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Subiecte în articol: cupa mondiala 2026 ghana croatia luka modric
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