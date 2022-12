Cupa Mondială 2022: sferturile de finală au loc vineri și sâmbătă

Programul sferturilor de finală:

Vineri

de la ora 17:00 Croația - Brazilia

de la ora 21:00 Olanda - Argentina

Sâmbătă

de la ora 17:00 Maroc - Portugalia

de la ora 21:00 Anglia - Franța

Croația - Brazilia, un meci în care sud-americanii sunt mari favoriți

Brazilia este marea favorită la câștigarea Cupei Mondiale și a confirmat până acum așteptările ridicate ce existau de la ea. A trecut cu 4-1 de Coreea de Sud în optimi, într-un meci în care nu a avut nicio emoție. În schimb, Croația a trecut la loviturile de departajare de Japonia, într-un meci în care nu a reușit să convingă.

Stanisic nu va putea evolua pentru croați în această partidă, în timp ce de la brazilieni vor lipsi Gabriel Jesus și Alex Telles din cauza unor accidentări. Croația nu a câștigat niciun meci cu Brazilia în istorie. Ultima partida a avut loc în 2018, când Brazilia s-a impus cu 2-0 într-un meci amical. Cele două echipe s-au întâlnit și la Cupa Mondială din 2006 și 2014, iar brazilienii au câștigat de fiecare dată.

Potrivit agențiilor care au pregătit cotele la pariuri Cupa Mondiala Brazilia are șanse extrem de mari de calificare - cota 1.16. În schimb, Croația are cota 5.00. Succesul în 90 de minute al Braziliei are cota 1.36, egalul are cota 4.80, iar victoria Croației are cota 9.25. E de așteptat un meci cu multe goluri, astfel că pariul peste 2.5 goluri are cota 1.75. 1.95 este cota pentru pariul sub 2.5 goluri, iar un pariu combo Brazilia câștigă și nu se înscriu mai mult de 3 goluri în meci are cota 2.00.

Olanda - Argentina, cel mai așteptat meci de vineri

Olanda este una dintre surprizele plăcute de la Cupa Mondială, însă până acum nu a întâlnit nicio formație cu adevărat redutabilă. În optimi a trecut de SUA cu 3-1, iar în faza grupelor s-a duelat cu Qatar, Senegal și Ecuador. Argentina a dat semne de revenire după eșecul cu Arabia Saudită, iar apoi a câștigat meciurile cu Mexic, Polonia și Australia.

Olandezii îl au incert pentru această partidă pe de Vrij, iar de la argentinieni este cu semnul întrebării Papu Gomez, din cauza unor probleme la gleznă. Cele două echipe s-au întâlnit și la Cupa Mondială din 2014, când argentinienii s-au impus. Olanda nu a mai învins Argentina într-un meci oficial de la Cupa Mondială din 1998.

La pariuri, Argentina este favorită și are cota 1.60 la calificare. Olanda are în schimb cota 2.30. Pentru un succes în 90 de minute, cota argentinienilor este 2.20. Egalul are cota 3.15, iar victoria olandezilor are 3.55. Selecția peste 2.5 goluri are cota 2.30, cea sub 2.5 goluri are 1.53, iar pariul GG (ambele marchează) este creditat cu 2.00 în acest moment.

Maroc - Portugalia: Mai reușesc africanii încă o surpriză?

Ziua de sâmbătă începe cu duelul dintre Maroc - Portugalia, ce se anunță foarte interesant. Maroc a eliminat Spania în optimi, iar în grupe a remizat cu Croația și a învins Belgia și Canada. De partea cealaltă, Portugalia a câștigat cu Ghana și Uruguay, a pierdut cu Coreea de Sud, pentru ca în optimi să nu aibă emoții cu Elveția.

La Cupa Mondială din 2018, Portugalia a învins Marocul cu 1-0. Africanii au și ei o victorie, la Mondialul din 1986, când s-au impus cu 3-1.

Portugalia este considerată mare favorită la calificare și are cota 1.30. Calificarea marocanilor are cota 3.50. Un succes în timpul regulamentar al portughezilor are cota 1.66, egalul are cota 3.60, iar victoria marocanilor are 5.60. Cota pentru peste 2.5 goluri este 2.05, iar cea pentru sub 2.5 goluri este 1.66.

Anglia - Franța, cel mai așteptat meci din sferturi

Seria sferturilor este încheiată cu această partidă de cinci stele între Anglia și Franța. Anglia a învins fără emoții Iran și Țara Galilor în grupe, a remizat cu SUA, iar apoi în optimi nu a avut probleme cu Senegal. Franța a convins și ea. A câștigat cu Australia cu Danemarca, s-a menajat cu Tunisia și a pierdut, dar cu Polonia a fost la un nivel înalt în optimi.

La ultima partidă directă, Franța s-a impus într-un amical din 2017 cu 3-2. Ultimul meci oficial datează de la EURO 2012, când scorul a fost 1-1. La un Mondial, cele două echipe s-au întâlnit ultima dată în 1982, când Anglia a câștigat cu 3-1.

La calificare, Franța este ușor favorită și are cota 1.73, în timp ce cota Angliei este 2.10. În timpul regulamentar, Franța are cota 2.40 să câștige, egalul are cota 3.20, iar victoria Angliei are 3.05. Cei care vor să mizeze pe selecția peste 2.5 goluri pot profita de cota 2.00, iar cota pentru sub 2.5 goluri este 1.72.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.