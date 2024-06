Edi Iordănescu, despre acuzațiile de blat: Să arunci cu noroi în echipe și în jucători, în munca noastră și în demnitatea noastră este rușinos

Complexitatea Grupei E, în care toate cele patru echipe aveau trei puncte după două meciuri, a însemnat că un punct pentru fiecare ar fi fost suficient, indiferent ce s-ar fi întâmplat în celălalt meci dintre Belgia și Ucraina.

Slovacia a condus după o lovitură de cap a lui Ondrej Duda, dar România a egalat grație unui penalty transformat de Răzvan Marin după un fault asupra lui Ianis Hagi, dar ambele echipe au mai avut ocazii într-un meci jucat parțial pe o ploaie torențială.

România a terminat pe primul loc cu patru puncte în fața Belgiei, care a remizat 0-0 cu Ucraina - grație faptului că a marcat mai multe goluri în grupă - în timp ce Slovacia a avansat ca una dintre cele mai bune echipe de pe locul al treilea.

A fost pentru prima dată în 24 de ani când România a ajuns în fazele eliminatorii ale Campionatului European, reînviind amintirile marilor sale echipe din trecut.

Iordănescu a vorbit despre mândria sa față de noua generație, spunând că au restaurat spiritul României, dar a fost în mod clar nemulțumit de faptul că unii a crezut că echipa sa va juca pentru un egal.

„Cred că a fost clar că ambele echipe au dat totul timp de 80 de minute", a declarat Iordănescu reporterilor. "Toată lumea a dat tot ce a avut mai bun. Să vorbești înainte de un meci și să arunci cu noroi în echipe și în jucători, în munca noastră și în demnitatea noastră este rușinos.

„Ar fi trebuit să aștepte să vadă și apoi să ne judece, deci a fost rușinos, nu a fost frumos. Ne-au aruncat acest gunoi, dar nu doar nouă, ci și echipei, fanilor noștri și tuturor.

„Am arătat că avem caracter. România tot timpul luptă cu caracter și dacă ar fi fost să pierdem și să plecăm acasă, am fi plecat acasă, dar cu demnitatea intactă."

Iordănescu nu a arătat cu degetul spre nimeni în mod special, dar printre cei care au exprimat opinii s-a numărat și fostul jucător al României Dănuț Lupu, care a agitat spiritele spunând într-un interviu din presa română că s-a aranjat o remiză și nu avea rost ca cele două să riște o înfrângere”.

Statisticile meciului nu indică nicidecum două echipe care nu au jucat la victorie, Slovacia având 13 ocazii de gol față de cele nouă ale României, dintre care nouă la țintă. Iordănescu a spus că doar în ultimele 10 minute echipa sa a jucat pentru a asigura remiza.

România a impresionat la turneu, la fel și fanii români, care au ieșit miercuri în stradă, la București.

„Să fie, efectiv, aproape tot stadionul cu români atât de călduroși și atât de aproape... Ne-au urmărit aproape peste tot, la gară, la hotel, unde am plecat în deplasări, când am plecat cu autocarul când ne-am întors, la antrenamente. E ceva fantastic ce am trăit și îmi doresc din tot sufletul să se prelungească acest lucru.” a mai spus Iordănescu.

