Kylian Mbappe a refuzat oferta colosală făcută de Al-Hilal

Potrivit cotidianului L'Equipe, Mbappe a refuzat să discute cu reprezentanţii clubului Al-Hilal, aflaţi în această săptămână la Paris pentru rezolvarea altor dosare.



Paris Saint-Germain autorizase clubul saudit să negocieze cu Mbappe, după ce parizienii au acceptat oferta de 300 de milioane de euro, cu bonusuri incluse, înaintată anterior de Al-Hilal.



Arabii s-au arătat, totodată, dispuşi să-i plătească un salariu de 200 de milioane de euro pe sezon lui Mbappe, în cadrul unui contract pe doi ani, conform presei din Hexagon.



Însă poziţia atacantului a rămas neschimbată: Mbappe doreşte să plece liber de la PSG, la finalul sezonului 2023-2024, când îi expiră actualul contract cu campioana en titre a Franţei, ai cărei conducători îl suspectează pe jucător că are deja un acord cu Real Madrid, care ar urma să intre în vigoare în vara anului viitor. Iar refuzul său de a negocia cu Al-Hilal este o dovadă în plus, în opinia clubului parizian.



Kylian Mbappe (24 de ani) a refuzat să activeze opţiunea din contractul său cu PSG, care îi poate prelungi şederea pe Parc des Princes până în iunie 2025, lucru care i-a înfuriat pe oficiali clubului parizian. Din acest motiv, căpitanul selecţionatei Franţei a fost lăsat în afara lotului deplasat de PSG în Asia, pentru turneul estival din Japonia şi Coreea de Sud, şi a fost informat că are două variante: îşi prelungeşte contractul cu PSG sau0, în caz contrar, trebuie să se transfere la o altă formaţie în această vară, pentru a nu pleca liber anul viitor.



Atacantul francez, campion mondial cu selecţionata ţării sale în 2018 şi finalist la Cupa Mondială 2022 din Qatar, a stârnit interesul mai multor cluburi de top în ultimele zile, printre acestea Chelsea Londra, Manchester United, Tottenham Hotspur şi FC Barcelona.



Însă cea mai probabilă destinaţie a lui Mbappe, în cazul plecării de pe Parc des Princes, va fi Real Madrid, club care l-a dorit insistent în ultimii ani şi la care a fost aproape să se transfere în vara trecută.



Mbappe se antrenează în prezent la centrul de pregătire al clubului parizian, alături de ceilalţi jucători lăsaţi în afara lotului pregătit de Luis Enrique.