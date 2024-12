Liga Campionilor: PSG, Man City, Juventus și Real Madrid nu sunt încă sigure de calificare

Girona - Liverpool 0-1 (0-0)

Liverpool a obținut a șasea victorie consecutivă în această fază a competiției, grație unui penalty transformat cu siguranță de Mohamed Salah în repriza secundă. Penalty-ul a fost acordat după ce Donny van de Beek l-a faultat pe Luis Díaz în careu. Deși Girona nu a acceptat rolul de outsider, având câteva șanse notabile, inclusiv o intervenție decisivă a lui Alisson Becker în fața lui Yáser Asprilla, Liverpool a reușit să se impună și să își mențină parcursul perfect.

GNK Dinamo - Celtic 0-0 (0-0)

Un meci echilibrat la Zagreb s-a încheiat fără goluri, marcând prima remiză albă pentru Dinamo în ultimele 43 de partide europene. Paulo Bernardo a fost aproape de a marca pentru Celtic, în timp ce Sandro Kulenović a ratat două ocazii bune pentru gazde. Kasper Schmeichel, portarul lui Celtic, a avut o intervenție spectaculoasă în repriza secundă, păstrând scorul egal.

Atalanta - Real Madrid 2-3 (1-1)

Un meci spectaculos la Bergamo a adus victoria Realului, cu goluri semnate de Mbappé, Vinícius Júnior și Jude Bellingham. Deși Atalanta a răspuns prin Charles De Ketelaere și Ademola Lookman, echipa italiană a ratat ocazia egalării în prelungiri, când Mateo Retegui a trimis peste poartă dintr-o poziție ideală.

Bayer Leverkusen - Inter 1-0 (0-0)

Nordi Mukiele a fost eroul lui Leverkusen, marcând un gol decisiv în minutul 90. Inter, singura echipă care nu primise gol în această fază, a fost depășită după un meci în care gazdele au dominat. Cu această victorie, Leverkusen își păstrează seria perfectă pe teren propriu.

Club Brugge - Sporting CP 2-1 (1-1)

Club Brugge a reușit o victorie dramatică, după ce Casper Nielsen a marcat golul decisiv pe final. Sporting deschisese scorul prin Geny Catamo, primul internațional mozambican care înscrie în competiție, dar Brugge a egalat printr-un autogol al lui Eduardo Quaresma și a răsturnat scorul în repriza a doua.

Salzburg - Paris Saint-Germain 0-3 (0-1)

PSG a avut o evoluție solidă în Austria, obținând o victorie clară. Golurile au fost marcate de Gonçalo Ramos, Nuno Mendes și Désiré Doué, acesta din urmă reușind o execuție spectaculoasă pe final.

Șahtior Donetsk - Bayern München 1-5 (1-2)

Bayern München a oferit un spectacol ofensiv, cu Jamal Musiala și Michael Olise în prim-plan. Deși ucrainenii au deschis scorul prin Kevin, Bayern a egalat rapid prin Laimer, iar restul partidei a fost dominat de nemți. Olise a înscris două goluri, inclusiv din penalty, iar Musiala a completat o evoluție de excepție.

Leipzig - Aston Villa 2-3 (1-1)

Ross Barkley a marcat golul decisiv pentru Aston Villa în ultimele minute, după un meci intens. Leipzig a egalat de două ori prin Loïs Openda și Christoph Baumgartner, dar Jhon Durán și Barkley au asigurat victoria oaspeților, eliminând Leipzig din competiție, care cu zero puncte nu mai are șanse matematice de a ajunge în primele 24.

Brest - PSV Eindhoven 1-0 (1-0)

Brest a obținut o victorie surprinzătoare grație golului marcat de Julien Le Cardinal. Portarul Marco Bizot a fost decisiv, oprind mai multe ocazii clare ale lui PSV, inclusiv o lovitură de cap periculoasă a lui Luuk de Jong.

Meciurile de miercuri, 11 decembrie:

• Atlético de Madrid vs Slovan Bratislava (18:45)

• LOSC Lille vs Sturm Graz (18:45)

• AC Milan vs Steaua Roșie (22:00)

• Arsenal vs Monaco (22:00)

• Borussia Dortmund vs Barcelona (22:00)

• Feyenoord vs Sparta Praga (22:00)

• Juventus vs Manchester City (22:00)

• Benfica vs Bologna (22:00)

• Stuttgart vs Young Boys (22:00).

