Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător din MLS

Starul argentinian, în vârstă de 37 de ani, a condus-o pe Inter Miami în fruntea clasamentului campionatului la finalul sezonului regular cu 74 pct, un record în MLS.



Inter Miami a fost însă eliminată de Atlanta United în primul tur al playoff-ului din acest an din MLS, chiar dacă terminase în fruntea clasamentului Conferinţei de Est.



La primul său an complet în Statele Unite după transferul său la Inter Miami în iulie 2023, provenind de la Paris Saint-Germain, Messi a strălucit cu 20 de goluri şi 16 pase decisive în cursul sezonului regular, deşi a ratat 16 partide.



Finala campionatului opune sâmbătă echipele Los Angeles Galaxy şi New York Red Bulls.



AGERPRES