Lionel Messi rămâne la FC Barcelona. Care este motivul

Căpitalul FC Barcelona a hotărât să rămână la clubul spaniol până la expirarea contractului, în iunie 2021, punând astfel capăt speculațiilor din ultima vreme. Conducerea grupării a salutat decizia atacantului.

''Voi da maxim. Dragostea mea pentru Barca nu se va schimba niciodată. Nu aş merge niciodată la tribunal împotriva clubului vieţii mele. De aceea voi rămâne la Barcelona", a declarat argentinianul Lionel Messi.



Atacantul anunţase, în urmă cu zece zile, conducerea clubului că vrea să plece.



"Am spus conducerii că vreau să plec, pe tot parcursul sezonului. Cred că era momentul, clubul avea nevoie de oameni mai tineri şi am crezut că am terminat ciclul meu aici. Acest sezon a fost foarte complicat, la antrenamente, pe teren, în vestiar.

Acum voi rămâne la club fiindcă preşedintele mi-a spus că singura posibilitate să plec este să plătesc clauza de 700 de milioane, ceea ce este imposibil, şi că altfel ajungem la tribunal. Nu aş merge niciodată la tribunal împotriva Barcei, fiindcă este clubul pe care-l iubesc, care mi-a dat totul după ce am venit, este clubul vieţii mele, mi-am construit viaţa aici, Barca mi-a dat totul şi eu i-am dat totul, niciodată nu mi-a trecut prin cap să ajung cu Barcelona la proces", a precizat Messi.



Messi a venit la FC Barcelona în septembrie 2000, când avea 13 ani, de la CA Newell's Old Boys, club din oraşul argentinian Rosario. El a debutat la prima echipă la 17 ani, pe 16 octombrie 2004, contra lui Espanyol Barcelona (1-0), a marcat 634 de goluri şi a câştigat 34 de trofee în 731 de meciuri oficiale disputate.