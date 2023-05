VIDEO Messi și-a cerut scuze pentru plecarea în Arabia Saudită fără acordul celor de la PSG: ”Am crezut sincer că vom avea liber după meci”.

Lionel Messi spune în videoclipul postat pe Instagram, că a crezut că va avea o zi liberă după meciul cu Lorient şi de aceea a plecat în Arabia Saudită.

„Am crezut că vom avea o zi liberă după meci, ca de obicei. Aveam această excursie organizată și nu am putut să o anulez. O anulasem deja înainte...”, spune Messi.

În plus, argentinianul şi-a cerut scuze pentru gestul său.

„Îmi cer scuze coechipierilor mei și accept ce vrea să facă clubul cu mine”, mai spune fotbalistul.

Câștigătorul Cupei Mondiale, Lionel Messi, a plecat, la începutul săptămânii, în Arabia Saudită, pentru a-şi onora un contract de sponsorizare pe care îl are cu Biroul Saudit de Turism.

