Nuclearelectrica vrea să facă lucrări de 1,9 mld. euro la Unitatea 1 de la Cernavodă

Producătorul de energie nucleară Nuclearelectrica (simbol bursier SNN) a convocat acţionarii pe 22 ianuarie pentru a le solicita să aprobe strategia actualizată pentru continuarea investiţiei în proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 CNE Cernavodă, care implică investiţii de 1,9 mld. euro fără TVA.

„Aprobarea contractului avand ca obiect “Lucrări de retehnologizare a Unităţii 1 CNE Cernavodă”, cu valoarea de 1.904.141.391,00 Euro, fara TVA, cu Asocierea formata din Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, Ansaldo Nucleare S.p.A si Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (Consortiul), in conditiile detaliate in cuprinsul Notei prezentate actionarilor, nr 15150 din data de 16.12.2024”, este unul dintre punctele de pe ordinea de zi.

(sursa: Mediafax)