Naționala de fotbal: Lotul preliminar de 22 de stranieri pentru meciurile cu Moldova și Austria

de Redacția Jurnalul    |    22 Sep 2025   •   12:45
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat luni lista preliminară a jucătorilor români care evoluează în străinătate și care pot fi convocați pentru partidele din luna octombrie. România va întâlni Moldova într-un meci amical și Austria într-o confruntare din preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Ambele meciuri se dispută pe Arena Națională din București.

Programul partidelor:

Joi, 9 octombrie, ora 21:00: România – Moldova (amical)

Duminică, 12 octombrie, ora 21:45: România – Austria (preliminarii CM 2026)

Lotul final, care va include și fotbaliști din campionatul intern, urmează să fie stabilit ulterior.

Lista preliminară a stranierilor (22 de jucători):

Portari: Horațiu Moldovan (Real Oviedo, 16/0), Răzvan Sava (Udinese, 0/0), Ionuț Radu (Celta Vigo, 4/0)

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, 33/1), Deian Sorescu (Gaziantep, 23/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, 43/1), Virgil Ghiță (Hannover 96, 5/0), Bogdan Racovițan (Raków, 4/0), Ionuț Nedelcearu (Akron Togliatti, 27/2), Radu Drăgușin (Tottenham, 27/1), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, 0/0)

Mijlocași: Marius Marin (Pisa, 33/0), Răzvan Marin (AEK Atena, 70/12), Vlad Dragomir (Pafos, 1/0), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic, 16/1), Nicolae Stanciu (Genoa, 84/15), Ianis Hagi (Alanyaspor, 47/6), Alexandru Mitriță (Zhejiang, 26/4)

Atacanți: Dennis Man (PSV, 39/10), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, 31/5), Florinel Coman (Al-Gharafa, 20/2), Denis Drăguș (Eyüpspor, 26/7)

România ocupă în prezent locul 3 în Grupa de calificare, cu 7 puncte după cinci meciuri, fiind devansată de Bosnia-Herțegovina (12 p) și Austria (12 p). Primele clasate merg direct la turneul final din 2026, găzduit de SUA, Mexic și Canada, în timp ce echipele de pe locurile secunde intră în baraj.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: naţională mircea lucescu stranieri lot convocare
