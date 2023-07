Paris Saint-Germain i-a dat un ultimatum lui Kylian Mbappe

"Dacă Kylian vrea să rămână şi noi dorim să rămână. Însă trebuie să semneze un nou contract. Trebuie să se decidă săptămâna viitoare, în zece zile. Cel mai târziu în două săptămâni. Dacă nu vrea să prelungească, atunci are uşa deschisă, desigur. Nu putem pierde gratuit cel mai bun jucător din lume. Este imposibil. Mai este şi acordul verbal pe care îl avem cu el. De altfel, chiar el a spus în interviuri că nu va pleca liber. Şi nu este negociabil", a declarat miercuri Nasser Al-Khelaifi.



"Am fost cu adevărat şocat să aflu că este pregătit să plece gratis. Îl cunosc bine pe Kylian, este un jucător fantastic, un băiat fantastic, un domn. Dar acum nu este el, nu seamănă cu el, să facă rău marelui club francez, ţării lui. Nu este Kylian", a adăugat preşedintele lui PSG.



Conform presei franceze, ultimatumul dat de Al-Khelaifi are legătură cu faptul că Mbappe urmează să încaseze o primă de fidelitate în valoare de 40 de milioane de euro dacă va fi jucătorul lui PSG la finele lunii iulie, conform acordului dintre cele două părţi, semnat în urmă cu un an. Clubul francez a reuşit atunci să-l convingă pe căpitanul selecţionatei Franţei să rămână pe Parc des Princes şi să nu plece gratuit la Real Madrid, echipă cu care Mbappe se afla la momentul respectiv în negocieri avansate şi la care ar putea ajunge în această vară.



Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a intervenit personal pentru a-l convinge pe Mbappe să rămână la PSG, după cum a dezvăluit ulterior fotbalistul.



Luna trecută, Kylian Mbappe a transmis un email responsabilii clubului PSG pentru a-i informa în mod oficial că doreşte să-şi după la capăt contractul scadent în iunie 2024 şi nu v activa activa clauza care îi permite prelungirea contractului său cu un an suplimentar.



Conform EFE, preşedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, a pregătit 200 de milioane de euro pentru a-l aduce în această vară pe Mbappe pe Santiago Bernabeu, o lovitură de efect, care ar impulsiona noul proiect sportiv al clubului cu cele mai multe succese în fotbalul european.