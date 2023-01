PSG pregătește un contract "mesianic" pentru noul campion mondial Leo Messi

Durata, încă un an, încă doi ani sau un an plus încă unul, și salariul jucătorului sunt cele două aspecte care mai trebuie puse la punct. PSG vrea să se asigure că face „o propunere mesianică, imposibil de refuzat", spun cei de la Marca, susținând că Messi vrea să joace în continuare la Paris.

„El este fericit la Paris, familia sa s-a adaptat deja, iar clubul francez este încântat să-l aibă în rândurile sale pe căpitanul campioanei mondiale Argentina”, scrie publicația citată.

PSG are tot interesul pentru a semna acest nou contract care, pe de o parte, va implica o cheltuială uriașă, dar, pe de altă parte, va aduce beneficii semnificative.

Messi câștigă în jur de 30 de milioane de euro la Paris Saint Germain. În ciuda vârstei sale (35 de ani), este clar că argentinianul valorează mai mult decât ceea ce a fost plătit până acum. Pentru a -și asigura și pe mai departe serviciile sale, clubul va trebui să facă o ofertă seminificativ mai consistentă.

Dar acest lucru nu este un motiv de îngrijorare, deoarece clubul vrea să profite de statutul de "rege mondial" al lui Messi, în toate sensurile. În primul rând, în ceea ce privește veniturile, dar și în ceea ce privește imaginea.

Ideea lui PSG este de a capitaliza la nivel global pe faptul că retragerea argentinianului din fotbalul competițional - chiar dacă apoi va merge în MLS - va avea loc la PSG. „Leo se retrage la Paris". Acesta este sloganul pe care PSG vrea să îl transmită în viitor și ceea ce, în termeni de imagine, îi poate oferi venituri și credibilitate.

Din punct de vedere comercial, PSG intenționează să îmbunătățească profiturile pe care le-a obținut până acum după ce a semnat cu Messi.

Sosirea lui Messi în Orașul Luminilor a avut un impact direct asupra lui PSG. Potrivit publicației argentiniene "El Economista", veniturile clubului au crescut cu aproximativ 700 de milioane de euro numai în primul an în care argentinianul a purtat culorile sale, chiar dacă nu a câștigat Liga Campionilor.

Sosirea lui a atras până la 10 sponsori noi, cu o creștere a afacerilor contractuale de la 3-5 milioane de euro la 5-8 milioane de euro. Printre acești sponsori se numără mărci precum Dior, Gorillas, Crypto.com, PlayBetR, GOAT, Snart Good Thins, Volt, Big Cola, Sports Water și Autohero.

Impactul lui Messi a creat o creștere exponențială a numărului de tricouri vândute. PSG a vândut în primul sezon peste un milion de unități, între 90 și 160 de euro bucata, mai mult de 60% dintre acestea purtând numele starului argentinian. Cererea a crescut cu până la 40 la sută.

PSG încasează aproximativ 75 de milioane de euro pe an din acordul de sponsorizare cu Nike, într-un contract care prelungește legătura dintre marcă și club până în 2032.

Și toate acestea sunt argumente care vor face ca noul contract să crească după 2023, un contract care este pregătit și pe cale să fie pus pe masă în câteva săptămâni.

Pe plan sportiv, miercuri ar putea fi ziua în care Messi revine pe teren cu clubul său, deși participarea sa nu este sigură. Va fi meciul pe teren propriu din Ligue 1 împotriva lui Angers.

Clubul plănuiește o festivitate înaintea meciului, în care Messi va prezenta trofeul de campion.

