Fără emoții: Rashford o duce pe Man United în sferturile de finală ale Cupei Ligii

United, care a titularizat mai mulți jucători de rezervă, a preluat conducerea în mod meritat în minutul 21, când atacantul brazilian Antony a marcat cu un șut frumos, cu efect, de la distanță.

Fred, compatriotul lui Antony, a trimis apoi un șut în bară din lovitură liberă, în minutul 36.

United a avut alte ocazii de a marca un al doilea gol înainte ca Rashford să vină din postura de rezervă și să înscrie două goluri în finalul partidei, aducând astfel cea de-a opta victorie consecutivă în toate competițiile pentru echipa gazdă.

Rashford a marcat acum 15 goluri în toate competițiile în acest sezon, după ce anul trecut a adunat doar cinci goluri, și a marcat în opt meciuri consecutive pe Old Trafford.

"V-am spus de multe ori, când se pune în poziție, în unu la unu în careu, va marca", a declarat antrenorul Erik ten Hag. "Asta este ceea ce face în acest moment. Dacă își păstrează concentrarea și continuă să facă ceea ce face, va marca mai multe goluri.

"În prima repriză am fost mulțumit, dar am fost mai puțin eficienți în fața porții. Ne-am creat o mulțime de ocazii. Ar fi trebuit să marcăm mai multe. Uneori avem nevoie de acea pasă în plus. A trebuit să luptăm până la final.

"Dar marcăm goluri din spate, și din faze fixe, deci cred că progresăm".

