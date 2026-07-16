Regele Messi ridică Argentina din morți în ultimele minute și merge în finală. Anglia, îngenuncheată

Lionel Messi, decisiv cu două pase de gol în ultimele minute ale meciului, a declarat că este fericit de parcursul echipei sale la turneul din 2026 și că s-a pregătit special pentru a ajunge în cea mai bună formă posibilă.

Un meci tensionat

Prima repriză a fost una tensionată, cu dueluri dure încă din minutul 3 și fără gol marcat. Contrar cursului jocului, Anglia a deschis scorul în minutul 55, prin Anthony Gordon, după o centrare a lui Jude Bellingham. Avantajul englezilor nu a rezistat însă presiunii tot mai mari puse de Argentina: selecționerul Lionel Scaloni a schimbat decisiv fața jocului în minutul 72, introducându-i pe Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul și Nicolás Otamendi.

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Argentina a egalat în minutul 85 (86, potrivit altor surse), prin Enzo Fernández, cu un șut spectaculos de la distanță, după o pasă a lui Messi care a intrat înșelător în careu înainte de a pasa instant în afară. Golul calificării a venit în minutul 90+2 (90+4, potrivit unor cronici): Messi a centrat din partea dreaptă, aproape de linia terenului, iar Lautaro Martínez, intrat de pe bancă, a reluat cu capul pentru 2-1 final. Portarul englez Jordan Pickford a fost, de altfel, unul dintre cei mai buni jucători ai serii, cu mai multe intervenții spectaculoase care au ținut Anglia în joc până la finalul dramatic.

Recorduri istorice pentru Messi

Meciul cu Anglia a adus mai multe recorduri pentru căpitanul argentinian. Cu cele două pase decisive din semifinală, Messi a ajuns la 12 assisturi la Cupa Mondială — niciun alt jucător din istoria competiției nu a reușit mai mult de opt pase decisive într-un singur turneu final, potrivit statisticienilor Opta. La cele 20 de goluri marcate în cariera sa la turnee finale, Messi deține acum și recordul pentru cele mai multe goluri, cele mai multe pase decisive și cele mai multe prezențe din istoria Cupei Mondiale. La 39 de ani și 21 de zile, el a devenit totodată cel mai în vârstă jucător de câmp care a evoluat vreodată într-o semifinală de Cupă Mondială, potrivit datelor Squawka. La națională, Messi a ajuns la 125 de goluri în 206 selecții.

Un duel istoric, cu încărcătură specială

Anglia - Argentina este una dintre marile rivalități ale Cupei Mondiale, cele două echipe întâlnindu-se de șase ori la turneele finale, începând din 1962. Meciul de la Atlanta a fost și o reeditare simbolică a sfertului de finală din 1986, rămas în istorie prin golurile lui Diego Maradona — „Mâna lui Dumnezeu" și „Golul Secolului". Argentina a mai eliminat Anglia la loviturile de departajare în 1998 (meci în care David Beckham a fost eliminat), iar englezii și-au luat revanșa în 2002, printr-un penalty transformat chiar de Beckham.

Pentru Anglia, înfrângerea de la Atlanta înseamnă a treia semifinală mondială pierdută consecutiv, după 1990 (eliminare la penalty-uri cu Germania de Vest) și 2018 (înfrângere cu Croația) — echipa nu a mai câștigat un titlu mondial din 1966. Pentru Argentina, în schimb, este a șasea victorie din tot atâtea semifinale disputate la Cupa Mondială (1930, 1986, 1990, 2014, 2022 și acum 2026), echipa fiind neînvinsă în ultimele 13 meciuri la turnee finale (11 victorii, 2 egaluri).

Messi, despre parcursul Argentinei

„Am venit la acest turneu sub semnul întrebării, cu multe îndoieli în jurul nostru, dar eu știam că acest grup concurează întotdeauna, că dă mereu totul și că, atunci când este unit, găsește resurse chiar și atunci când pare că nu mai are de unde. Eram convins că vom fi între primele patru echipe și, mulțumită lui Dumnezeu, am ajuns între primele două. Venim după ce am fost campioni mondiali, am fost cea mai bună echipă din lume în ultimii patru ani, indiferent pe cine deranjează sau ce se spune", a declarat Messi, la conferința de presă de după meci.

Despre încărcătura emoțională a duelului cu Anglia, căpitanul argentinian a mărturisit: „A fost incredibil să trăim ceea ce am trăit și să ajungem din nou într-o finală de Cupă Mondială. Înainte de meci spuneam că este doar un meci de fotbal și încercam să-l tratăm astfel, dar uneori este greu să controlezi emoțiile. Cred că încă de la intonarea imnului am simțit ceva aparte. Era un meci pe care niciunul dintre noi, argentinienii, nu voia să-l piardă."

Messi a subliniat că victoria împotriva Angliei era ultimul obiectiv important rămas pentru actuala generație: „Îmi mai lipsea să câștig împotriva Angliei, mie și acestui grup, care nu mai are nimic de demonstrat. Cred că aceasta este a cincea finală consecutivă [n.r. la turnee majore]. Să joci încă o finală de Cupă Mondială, a doua la rând, este ceva nebunesc." Despre pregătirea sa fizică pentru turneu, atacantul lui Inter Miami a adăugat: „M-am pregătit și am făcut totul pentru a ajunge în cea mai bună formă la Cupa Mondială și pentru a mă bucura de ea, simțindu-mă bine și util echipei. Știam că voi fi la înălțime."

Argentina va întâlni Spania în finala Cupei Mondiale 2026, programată duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, pe MetLife Stadium din New Jersey. Este a doua finală mondială consecutivă pentru „Albiceleste", după titlul câștigat în 2022, la loviturile de departajare, tot în fața Franței. Anglia va disputa finala mică împotriva Franței, echipă eliminată de Spania, scor 2-0, în cealaltă semifinală.