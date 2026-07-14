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Cu tunurile pe Messi. Peste 5 milioane de semnături într-o petiție pentru excluderea Argentinei de la Cupa Mondială 2026

de Redacția Jurnalul    |    14 Iul 2026   •   13:15
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Cu tunurile pe Messi. Peste 5 milioane de semnături într-o petiție pentru excluderea Argentinei de la Cupa Mondială 2026
Lionel Messi sursa Profimedia/Messi, ținta unor atacuri neașteptate

O petiție online prin care se cere excluderea naționalei Argentinei de la Cupa Mondială de fotbal 2026, pe fondul controverselor privind arbitrajul din meciurile selecționatei lui Lionel Messi, a strâns peste 5 milioane de semnături.

Petiția este găzduită de site-ul argentinaout.com, unde inițiatorii susțin că FIFA și arbitrii ar favoriza campioana mondială en-titre.

„Este evident că FIFA și arbitrii sunt părtinitori față de Lionel Messi și Argentina. De ce ar trebui restul lumii să concureze când câștigătorul a fost deja decis? Eliminați Argentina din Cupa Mondială și dați-le tuturor celorlalți o șansă egală”, se arată în textul petiției.

În ultimele ore, contorul semnăturilor a înregistrat fluctuații. Administratorii site-ului au susținut pe platforma X că pagina a fost ținta unor atacuri informatice provenite din Argentina, iar numărul afișat al semnăturilor a scăzut temporar, înainte de a depăși marți dimineață pragul stabilit de cinci milioane.

Argentina s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale după victoria cu 3-1, după prelungiri, în fața Elveției. În timpul acelui meci, atacantul elvețian Breel Embolo a fost eliminat pentru simulare, după ce a primit al doilea cartonaș galben în minutul 72, la scorul de 1-1.

Anterior, în optimile de finală, Argentina a învins Egipt cu 3-2, într-o partidă după care Federația Egipteană de Fotbal a depus o plângere împotriva brigăzii de arbitri conduse de francezul François Letexier, contestând anularea unui gol marcat de Mostafa Ziko și solicitând suspendarea arbitrilor de la turneul final.

Naționala pregătită de Lionel Scaloni va întâlni miercuri, de la ora 22:00, Anglia, la Atlanta, în semifinalele Cupei Mondiale 2026.

(sursa: Mediafax)

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