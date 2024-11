Kosovarii susţin că au abandonat meciul din cauza scandărilor rasiste şi discriminatorii ale suporterilor români

„Noi, echipa, selecţionerul şi federaţia am decis să nu participăm la un meci în care valorile de bază ale UEFA nu sunt respectate. Mai mult decât atât, nu este vorba doar despre lipsă de respect, ci despre rasism şi despre discriminare şi de aceea am decis că nu putem permite astfel de lucruri. Pentru că este pentru a doua oară când se întâmplă pe acelaşi stadion. Noi am decis acest lucru în cadrul echipei împreună cu selecţionerul şi conducerea federaţiei", se arată în declaraţia citită de ofiţerul de presă al Federaţiei de Fotbal din Kosovo la conferinţa de presă.



Deşi au fost prezenţi la conferinţa de presă, căpitanul Amir Rrahmani şi selecţionerul Franco Foda au anunţat că nu vor accepta întrebări, urmând să ofere câte o declaraţie.



Amir Rrahmani, cel care a decis pe teren ca el şi colegii săi să plece la cabine în 90+5, a explicat că echipa sa a intenţionat să revină, dar scandările "Kosovo e Serbia" ale fanilor români erau şi mai puternice şi din acest motiv au abandonat definitiv partida.



"Putem spune că totul a început înainte de startul meciului, pentru că România a dus o campanie întreaga săptămână pentru ca fanii să nu producă astfel de incidente. Apoi, în timpul meciului, am auzit în dese rânduri strigându-se către noi 'Serbia' şi 'Kosovo e Serbia'... nu de către grupuri organizare de suporteri, nu de către tot stadionul, au fost scandări individuale. Iar în finalul partidei, suporterii au început să scandeze lozinci rasiste şi discriminatorii. Sunt cuvinte ruşinoase care au fost repetate aici a doua oară, după un an. I-am spus arbitrului să îi asculte pe fani ce strigă, dar nu i-a ascultat, nu a făcut nimic. A doua oară la fel, nu a vrut să asculte. După ce i-am spus a treia oară, am zis să încheiem şi să ieşim de pe teren pentru că este ceva total greşit. Federaţia din România era conştientă că se va întâmpla acest lucru şi de aceea a dus acea campanie înainte de meci. După ce am intrat la vestiare, fanii au început să strige chiar şi mai tare 'Kosovo e Serbia'. Aşa că am hotărât să nu mai revenim pe teren, aşa cum am făcut anul trecut. UEFA trebuie să ia anumite decizii, pentru că noi suntem jucători şi am venit aici ca să ne reprezentăm poporul şi ţara. În trecutul nostru mulţi oameni au murit în masacre, iar ceea ce s-a întâmplat azi este deja prea mult. Opriţi-vă! Toată lumea trebuie să ştie că Kosovo este Kosovo sau Kosovo este Albania. Iar aici se opreşte totul", a spus Rrahmani.



Selecţionerul Franco Foda a afirmat mai rândul său că UEFA trebuie să ia măsuri pentru ca astfel de incidente să nu mai aibă loc.



"Ieri, în conferinţa de presă, am spus că e important ca toată lumea să trateze pe toată lumea cu respect pe teren şi în afara lui. Din păcate, în finalul partidei respectul s-a pierdut şi din acest motiv am decis împreună să părăsim terenul de joc. Apoi am discutat la vestiare cu echipa, cu toată lumea, cu selecţionerul României, domnul Lucescu şi voiam să revenim pe teren. Problema a fost însă că situaţia de pe stadion nu se schimbase. Şi de aceea am hotărât împreună să nu mai revenim pe gazon. Este păcat pentru că echipa mea a făcut un efort extraordinar şi un meci excelent. Dar toată lumea trebuie să respecte Kosovo. Şi sper ca pe viitor UEFA va lua măsuri pentru a nu se mai întâmpla ceea ce s-a întâmplat azi", a explicat antrenorul german.



Meciul dintre naţionala de fotbal a României şi Kosovo a fost abandonat la scorul de 0-0, vineri seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa C2 din Liga Naţiunilor, după ce echipa oaspete s-a retras de pe teren în min. 90+5.



Meciul, care a fost la câteva zeci de secunde de a se încheia natural, după timpul suplimentar acordat de arbitru, s-a încheiat grotesc, cu echipa Kosovo părăsind terenul fără un motiv plauzibil, în ciuda încercărilor arbitrului de a-i determina pe jucătorii oaspeţi să rămână pe gazon.



După o întrerupere de circa 70 de minute, arbitrul danez Morten Krogh a revenit pe teren şi a fluierat sfârşitul meciului doar în prezenţa jucătorilor români, un verdict urmând să fie dat de Comisia de Disciplină a UEFA.



Incidentele au izbucnit în min. 90+5, când căpitanul oaspeţilor, Amir Rrahmani, jucător la Napoli, l-a bruscat pe Denis Alibec, iar jucătorii celor două echipe s-au implicat în busculadă. Conflictul a fost aplanat în cele din urmă, iar arbitrul Krogh a dat trei cartonaşe galbene, primite de Rrahmani, Alibec şi Dellova.



România a primit lovitură liberă, dar jucătorii au continuat să se îmbrâncească în careu înaintea executării ei, iar jucătorii kosovari au decis să părăsească terenul.



În condiţiile în care România a câştigat meciul tur, de la Prishtina, cu 3-0, Kosovo avea nevoie de cel puţin o victorie la acest scor la Bucureşti pentru a păstra şanse de a câştiga grupa şi a promova în Liga B.

