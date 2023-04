Ronaldo își pierde statutul de „verificat” pe Twitter, LeBron James rămâne validat

Papa Francisc, care a pierdut bifarea albastră la începutul zilei de joi, a primit ulterior marca de verificare gri de la Twitter.

Unele personalități, precum LeBron James și scriitorul Stephen King, au rămas cu marca de verificare.

King, autorul cărții "The Shining", care a spus anterior că Musk nu se potrivește deloc pentru Twitter, a scris pe Twitter: "Contul meu Twitter spune că m-am abonat la Twitter Blue. Nu este așa. Contul meu de Twitter spune că am dat un număr de telefon. Nu am făcut-o".

Musk i-a răspuns pe Twitter: "Cu plăcere namaste", cu un emoji cu mâinile împreunate.

The Verge a relatat că James, care a declarat anterior că nu ar plăti pentru verificare, nu a plătit pentru a păstra marca de verificare.

Musk a scris separat pe Twitter: "Plătesc personal pentru câteva conturi." și mai târziu a postat pe Twitter "Doar Shatner, LeBron și King", referindu-se la actorul Star Trek William Shatner, care luna trecută s-a plâns că a fost obligat să plătească pentru a-și păstra marca de verificare albastră.

Printre cei care și-au pierdut ecusoanele s-au numărat fostul președinte american Donald Trump și vedeta de reality TV Kim Kardashian.

Sub conducerea lui Musk, Twitter a schimbat modul în care distribuie râvnitele semne de control albastre, care erau acordate anterior unor persoane notorii, jurnaliști, directori, politicieni și instituții, după ce le verifica identitatea. Acestea serveau drept marcă de autenticitate.

Musk a declarat în noiembrie că Twitter va începe să perceapă 8 dolari pe lună pentru această insignă, într-un efort de a lansa mai multe surse de venit în afară de publicitate.

Ulterior, compania a oferit marcaje în alte culori - auriu pentru întreprinderi și un gri pentru organizații și oficiali guvernamentali.

Vineri, Twitter a renunțat, de asemenea, la eticheta "finanțat de guvern" de pe conturile posturilor National Public Radio (NPR), cu sediul în SUA, British Broadcasting Corp și ale postului public de radio și televiziune Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

A renunțat la eticheta "mass-media afiliată statului chinez" de pe conturile Xinhua News, precum și de pe cele ale jurnaliștilor asociați cu publicații susținute de guvern.

NPR a încetat să mai posteze conținut pe cele 52 de conturi oficiale de Twitter după ce rețeaua de socializare i-a pus eticheta de "media afiliată statului" și, ulterior, de "media finanțată de guvern".

CBC și-a întrerupt, de asemenea, activitățile pe Twitter și s-a certat cu Musk în legătură cu definiția platformei pentru "finanțat de guvern".

