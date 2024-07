Spania și Anglia, în fața unei finale epice la Euro 2024

Pentru mulți, Spania a fost cea mai bună echipă de pe tot parcursul turneului, încântând cu un fotbal ofensiv incitant, care îmbină experiența unor veterani precum Rodri și Álvaro Morata cu imprevizibilitatea și talentul unor debutanți precum Lamine Yamal și Nico Williams.

Italienii, deținătorii Euro, gazdele, Germania și amenințătoarea Franță nu au avut niciun răspuns pentru La Roja, iar oamenii lui Luis de la Fuente sunt încrezători că vor termina treaba și vor deveni prima națiune care a câștigat vreodată patru titluri Euro.

În calea lor, însă, se află Anglia, care a intrat cu adevărat în turneu după un început lent. Ultimul gol marcat de Ollie Watkins în semifinala cu Olanda demonstrează forța ofensivă de care dispune Gareth Southgate și se pare că lucrurile încep să se lege la momentul potrivit.

După ce au pierdut agonizant finala Euro 2020 pe teren propriu în fața Italiei, leii britanici sunt totuși pregătiți mental pentru ceea ce va urma la Berlin. În plus, nu ar trebui să fie descurajați de Spania, după ce au învins-o cu 3-2 în Liga Națiunilor la Sevilla, în cea mai recentă întâlnire.

Suntem, așadar, în fața unui meci istoric, o întâlnire ce ar putea căpăta carectere epice.

Formații posibile

Spania: Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Olmo; Yamal, Morata, Williams

Anglia: Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Bellingham, Foden; Kane

Drumul spre finală

Spania

Grupa B

3-0 vs Croația (Morata 29, Fabián Ruiz 32, Carvajal 45+2)

1-0 vs Italia (Calafiori ag 55)

1-0 vs Albania (Ferran Torres 13)

Optimi de finală

4-1 vs Georgia (Rodri 39, Fabián Ruiz 51, Williams 75, Olmo 83; Le Normand ag 18)

Sferturi de finală

2-1 vs Germania aet (Olmo 51, Merino 119; Wirtz 89)

Semifinale

2-1 vs Franța (Yamal 21, Olmo 25; Kolo Muani 9)

Anglia

Grupa C

1-0 vs Serbia (Bellingham 13)

1-1 vs Danemarca (Kane 18; Hjulmand 34)

0-0 vs Slovenia

Runda a 16-a

2-1 după prelungiri vs Slovacia (Bellingham 90+5, Kane 91; Schranz 25)

Sferturi de finală

1-1 după prelungiri, 5-3 după penalty vs Elveția (Saka 80; Embolo 75)

Semifinale

2-1 vs Olanda (Kane 18p, Watkins 90+1; Simons 7)

Pronosticurile experților

Graham Hunter, reporter Spania

Având în vedere cât de bine a jucat Spania în semifinala Euro 2020 împotriva Italiei, acest meci cu Anglia ar fi putut fi foarte ușor ultima finală Euro pe Wembley. Mai mulți titulari spanioli fie au jucat cu Jude Bellingham, fie au jucat împotriva lui, așa că va fi interesant de văzut cum vor încerca să minimizeze influența acestuia. La Roja au fost necruțători în Germania. Au venit aici pentru a face această treabă, și după ce a învins Franța în semifinale au manifestat o emoție reținută. Sincer, cred că mai au încă un pic de oferit.

Joseph Terry, reporter Anglia

Trecerea Angliei prin fazele eliminatorii a fost departe de a fi ușoară, cu un egal în ultimul moment pentru a forța prelungirile, o lovitură de pedeapsă și victoria superbă a lui Ollie Watkins în minutul 90 împotriva Olandei. Fără îndoială, acest lucru întărește hotărârea și încrederea în sine a echipei, care a dezvoltat o mentalitate de invidiat: „Nu putem pierde". După înfrângerea suferită la penalty-uri în finala Euro 2020, această trupă de frați are o nouă șansă de a câștiga în sfârșit trofeul suprem pentru o țară atât de disperată după succes în sportul său național.

Vederi din cele două tabere

Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei: „Sunt fericit. Nu am timp să acumulez lucruri negative în viața mea, ci doar lucruri bune. Să fii într-o finală europeană este una dintre cele mai mari realizări pe care le poți avea în fotbal. Suntem foarte calmi și dornici să jucăm mâine.

„Este o finală, așa că va fi un meci foarte echilibrat, foarte competitiv. Oamenii trebuie să înțeleagă că aceste jocuri se rezumă întotdeauna la cele mai mici detalii. Echipa care face mai puține greșeli va câștiga meciul. Echipa abordează acest joc în cel mai bun moment al său".

Jesús Navas, fundaș al Spaniei: "Anglia este o echipă uriașă, cu jucători de talie mondială. Va fi foarte dificil, dar suntem foarte entuziasmați și foarte nerăbdători să jucăm pentru că am avut un turneu foarte bun.

„Relația în întreaga echipă este fantastică. Sper să reușim pentru echipă și pentru țară. Chiar sper să putem câștiga acest trofeu."

Gareth Southgate, selecționerul Angliei: „Jucătorii nu au nevoie de motivație pentru astfel de meciuri; trebuie să ne asigurăm că suntem de partea bună a marjelor fine care decid aceste jocuri. Știm ce ar însemna pentru toți cei de acasă și pentru noi ca echipă - nu doar pentru acest grup, ci pentru toți jucătorii care au fost implicați și pentru tot personalul. Cu toții au contribuit la cultura acestui grup. Ne-ar plăcea să le oferim tuturor o noapte specială mâine.

„[Spania] are un mod foarte clar de a juca; are o echipă așezată, care presează foarte bine, cu o intensitate reală. Ei păstrează posesia foarte bine, așa că trebuie să fii foarte organizat. Dar și noi am păstrat mingea foarte bine, în special în ultimele meciuri."

Harry Kane, căpitanul Angliei: „Mulți dintre noi am avut inima frântă după acel rezultat [în finala EURO 2020]. Întotdeauna este o călătorie lungă pentru a ajunge unde suntem acum. Tot creditul pentru reziliența arătată de băieți, și spune totul despre mentalitatea acestui grup că suntem din nou într-o altă finală europeană.

„Încrederea a crescut pe măsură ce am trecut prin turneu. Experiențele noastre construiesc reziliența și încrederea. Știm că avem jucători grozavi și o mare unitate; vom avea nevoie de toate acestea și chiar mai mult. Sunt sigur că vor fi câțiva nervi, dar când intri pe teren, trebuie să-ți faci treaba."

