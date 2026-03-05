Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026: poveștile și sportivii de urmărit la Milano Cortina

Între 6 și 15 martie, Milano, Cortina d’Ampezzo și Val di Fiemme (Tesero) vor primi un număr record de participanți pentru Jocurile Paralimpice, în șase discipline sportive.

Ceremonia de deschidere va avea loc vineri seară la Arena di Verona, amfiteatrul roman construit în anul 30 d.Hr., modernizat pentru a fi accesibil înaintea Jocurilor Olimpice și Paralimpice din 2026.

Până la 665 de sportivi din aproximativ 50 de Comitete Paralimpice Naționale sunt așteptați la start, față de 198 de atleți din 16 țări la prima ediție, organizată în 1976 la Örnsköldsvik (Suedia).

China, noua forță a sporturilor paralimpice de iarnă?

Austria și Norvegia domină istoric clasamentele la medalii, însă la ultima ediție China a surprins.

După primul aur obținut la PyeongChang 2018, chinezii au explodat la Beijing 2022.

La ediția desfășurată pe teren propriu, chinezii au cucerit 61 de medalii (18 de aur) și au încheiat pe primul loc în clasament.

Austria are cele mai multe medalii câștigate în istorie, cu un total de 345 de medalii obținute.

În schimb, Norvegia are cele mai multe medalii de aur în palmares, cu 140. Norvegia este a doua în clasamentul general pe medalii, cu 334 de medalii obținute în total.

Oksana Masters vizează medalia cu numărul 20

Una dintre cele mai cunoscute figuri ale mișcării paralimpice este Oksana Masters. Americanca, în vârstă de 36 de ani, are 19 medalii paralimpice la patru sporturi, dintre care 14 la discipline sportive de iarnă, record al competiției.

Drumul spre a opta participare la Jocurile Paralimpice nu a fost simplu. A avut parte de numeroase spitalizări și o nouă intervenție chirurgicală la mână, care au afectat pregătirea sezonului.

La Milano Cortina, Masters va încerca să își extindă recordul, avându-l alături pe logodnicul său, Aaron Pike, care urmărește prima medalie paralimpică.

Frații Aigner, din nou în prim-plan

Austriecii Veronika, Elisabeth, Barbara și Johannes Aigner au cucerit nouă medalii la Beijing 2022, patru dintre ele de aur, la schi alpin paralimpic.

Performanțele constante din Cupa Mondială și de la Campionatele Mondiale îi transformă din nou în favoriți la podium la ediția competiției paralimpice din Italia.

SUA vs Canada, un nou episod în hocheiul pe gheață paralimpic

Rivalitatea dintre SUA și Canada promite un nou duel pentru aur la para hochei pe gheață, în ceea ce ar putea fi a treia finală paralimpică consecutivă între cele două națiuni.

Americanii țintesc al cincilea titlu consecutiv, avându-l în lot pe prolificul marcator Declan Farmer.

Canadienii, învinși în ultimele două finale paralimpice, speră să repete succesul obținut la Torino 2006, ultima dată când Italia a găzduit Jocurile.

În plus, cele două națiuni s-au întâlnit și în finala de la Jocurile Olimpice la hochei pe gheață, la Milano Cortina, americanii ieșind învingători.

Debut istoric la curling în scaun rulant – dublu mixt

La 20 de ani de la introducerea curlingului în scaun rulant în programul paralimpic, Milano Cortina 2026 marchează premiera probei de dublu mixt.

Coreea de Sud și Japonia conduc în clasamentele internaționale înaintea debutului paralimpic.

China rămâne forța dominantă în competiția pe echipe.

SUA încearcă să revină în frunte la para snowboard

După dominația inițială la Soci 2014 și PyeongChang 2018, americanii au pierdut teren la Beijing 2022. Sportivi precum Brenna Huckaby și Mike Schultz încearcă să readucă SUA în prim-plan.

În același timp, gazdele mizează pe Emanuel Perathoner, dublu olimpic la snowboard, aflat la debutul paralimpic pe zăpada de acasă.

