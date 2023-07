Medvedev și Kyrgios se retrag de la Washington Open, din cauza accidentărilor

Medvedev, care a câștigat US Open în 2021, are cinci titluri în acest an, cu triumfuri la Rotterdam, Doha, Dubai, Miami și Roma. Rusul în vârstă de 27 de ani a ajuns în semifinalele de la Wimbledon la începutul acestei luni, pierzând în fața viitorului campion Carlos Alcaraz.

Kyrgios, campionul în exercițiu de la Washington, a ratat toate turneele de Grand Slam din acest an din cauza unor accidentări la genunchi, picior și încheietura mâinii. El a intrat o singură dată pe teren, pierzând în două seturi la Stuttgart Open în iunie.

Jucătorul în vârstă de 28 de ani a câștigat titlul de la Washington și în 2019, după ce l-a învins pe Medvedev în finală.

Turneul din acest an se desfășoară între 31 iulie și 6 august.

Japonezul Kei Nishikori, francezul Gael Monfils și sud-africanul Kevin Anderson au primit wildcard-uri pentru turneul ATP 500, au anunțat organizatorii.

Pe tabloul feminin, fostul număr trei mondial, Elina Svitolina, și campioana de la US Open 2019, Bianca Andreescu, conduc lista de wildcard-uri.

Ucraineanca Svitolina, în vârstă de 28 de ani, a revenit la tenis în aprilie, după ce a născut-o pe fiica sa Skai, în octombrie anul trecut, și a ajuns pe locul 27 mondial după ce a atins sferturile de finală la Roland Garros și semifinalele de la Wimbledon.

Americanca Sofia Kenin, care a câștigat Openul Australiei în 2020, și compatrioata Danielle Collins, vicecampioană anul acesta la Melbourne, sunt celelalte participante cu wildcard.

Openul Statelor Unite începe pe 28 august.

(sursa: Mediafax)