Jurnalul.ro › Sport › În ciuda declarațiilor bombastice, naționala mică „a reușit” să facă 0 puncte. „Ne-am lămurit și cu Pancu. Doar gura e de el” În ciuda declarațiilor bombastice, naționala mică „a reușit” să facă 0 puncte. „Ne-am lămurit și cu Pancu. Doar gura e de el”

În ciuda declarațiilor bombastice, naționala mică „a reușit” să facă 0 puncte. „Ne-am lămurit și cu Pancu. Doar gura e de el”

Tricolorii mici au încheiat aventura la acest EURO U21 din Slovacia cu un bilanț jalnic: zero puncte, cinci goluri încasate și doar două marcate. Desigur, se poate invoca grupa grea în care am nimerit, cu Spania, Italia și țara-gazdă. Dar am fi făcut mai multe dacă am fi nimerit în grupă cu Germania, Anglia și Cehia? Sau cu Portugalia, Franța și Polonia?