Președintele Nicușor Dan i-a decorat pe eroii Stelei la 40 de ani de la victoria din Sevilla

Șeful statului a arătat că gestul are rolul de a-i omagia pe jucătorii care „au adus servicii deosebite României” prin obținerea uneia dintre cele mai importante victorii din istoria sportului național, dar și prin întreaga lor activitate ulterioară.

Astfel, Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor i-a fost conferit lui Anghel Iordănescu.

Totodată, Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler a fost acordat unui număr de 16 foști fotbaliști: Gavril Balint, Miodrag Belodedici, Ladislau Bölöni, Mihai Bumbescu, Vasile Iordache, Ștefan Iovan, Marius Lăcătuș, Mihai Majearu, Mircea Marinescu, Ștefan Petcu, Constantin Pistol, Victor Pițurcă, Marin Radu, Costică Stîngaciu, Tudorel Stoica și Ernestin Weiszenbacher.

Pe 7 mai 1986, Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni, după finala disputată la Sevilla împotriva formației FC Barcelona, devenind prima echipă din Europa de Est care a reușit această performanță.

Victoria este considerată unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului românesc.

(sursa: Mediafax)