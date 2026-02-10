Programul de marți al sportivilor români la Jocurile Olimpice Milano Cortina

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a anunțat programul de marți al sportivilor români la Jocurile Olimpice.

Astfel, de la ora 10.55, Gabriel Cojocaru și Paul Pepene vor concura în calificări la schi fond, iar de la 10.15 tot în calificări la schi fond va evolua și Delia Reit.

De la ora 14.30, George Buta, Marian Colțea, Raul Flore și Dmitrii Shamaev vor evolua în proba de 20 km individual la biatlon.

De la ora 18.00, Corina Buzătoiu va concura în manșa 3 și 4 la sanie.

De asemenea, de la 19.45, Daniela Toth, Delia Folea, Andrei Cacina și Mihnea Spulber vor concura în proba de echipe mixte la sărituri cu schiurile.

(sursa: Mediafax)