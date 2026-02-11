Programul de miercuri al sportivilor români la Jocurile Olimpice

Anastasia Tolmacheva va concura miercuri, de la ora 15.15, la biatlon 15 km individual, a anunțat Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

De asemenea, de la ora 18.00, la sanie România va fi reprezentată de două echipaje. La dublu masculin vor concura Marian Gîtlan și Darius Șerban, iar la dublu feminin Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu.

România este reprezentată la JO Milano Cortina de 29 de sportivi titulari și o rezervă, care vor concura la opt discipline sportive.

(sursa: Mediafax)