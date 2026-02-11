x close
Jurnalul.ro Sport Programul de miercuri al sportivilor români la Jocurile Olimpice

Programul de miercuri al sportivilor români la Jocurile Olimpice

de Redacția Jurnalul    |    11 Feb 2026   •   11:15
Sursa foto: Hepta/Jocurile Olimpice de Iarnă

Sportivii români vor concura miercuri în probe de sanie și biatlon la Jocurile Olimpice Milano Cortina.

Anastasia Tolmacheva va concura miercuri, de la ora 15.15, la biatlon 15 km individual, a anunțat Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

De asemenea, de la ora 18.00, la sanie România va fi reprezentată de două echipaje. La dublu masculin vor concura Marian Gîtlan și Darius Șerban, iar la dublu feminin Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu.

România este reprezentată la JO Milano Cortina de 29 de sportivi titulari și o rezervă, care vor concura la opt discipline sportive.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: program sportivi romani jocuri olimpice
