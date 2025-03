Avem selecționer, ne mai trebuie doar jucători

„Mergem la trei capete, din care unul este asigurat”, spuneau jucătorii. Prin câștigarea în toamnă a grupei din Liga Națiunilor, naționala noastră are asigurat un loc de baraj, însă nimeni nu asigură și calificarea în urma acestui play-off, în care vom întâlni echipe peste cota noastră (Serbia, Elveția, Norvegia, Suedia, Croația, Cehia, Turcia sau Polonia). Speranțele noastre erau legate doar de „putem învinge Austria, care nu mai este echipa de pe vremuri”. Însă înfrângerea de acasă cu Bosnia a diminuat șansele la calificarea directă de pe primul loc și accesul în baraj din postura de cap de serie de pe locul 2 din grupă, situație în care am fi evitat naționalele enumerate.

„Aveam alte așteptări de la unii jucători”, a declarat Mircea Lucescu după cele două meciuri din martie. Într-adevăr, în ambele meciuri am avut câteva „mâini moarte” pe teren, jucători de la care așteptam defilări pe teren, care să facă instrucție cu bosniacii și sanmarinezii. Două jocuri de calitate modestă, în care notele jucătorilor noștri s-au situat în zona mediocrității.

„Stanciu trebuie să-și găsească un club serios în Europa”

Fanii naționalei aveau așteptări mari de la căpitanul Nicușor Stanciu, lider al echipei. „Dacă nu merge Stanciu, nu merge nici restul echipei. N-a mers deloc jocul lui. A greșit mult, nu a fost decisiv în nicio fază de joc, iar când a șutat a pus în pericol spectatorii din spatele porții. Se vede că s-a plafonat în Arabia Saudită. Degeaba joci de două ori pe an contra lui Cristiano Ronaldo dacă nivelul campionatului este modest. Ar trebui să-și găsească un club în Europa, unde să joace la alt nivel”, a scris un suporter. Din păcate, Stanciu nici la Damac, echipă de mijlocul clasamentului saudit, nu mai are aceeași eficiență ca anul trecut, când s-a transferat în deșert. De altfel, Stanciu joacă de patru ani în campionate „exotice”, două sezoane în China și ultimii doi în Arabia Saudită, iar declinul de formă este evident, însă până acum nu făcea niciodată două meciuri slabe la rând. Acum însă, „a reușit” și treaba asta.

Drăguș, o umbră față de anul trecut

Așteptări au fost și vizavi de Drăguș. A fost pe cai mari până în această vară, când a reușit un transfer „mai sus”, de la Gaziantep la Trabzonspor. Doar că nu s-a acomodat la o echipă de top și lustruiește de ceva vreme banca de rezerve. A prins doar 14 meciuri din septembrie la echipa de club, a înscris un singur gol, a fost integralist doar în două meciuri, iar evoluțiile lui au fost slabe și foarte slabe.

Dennis Man, ținut rezervă de Cristi Chivu la Parma

Nici cel mai bun fotbalist al anului trecut, Dennis Man, nu mai este același jucător de anul trecut. A încercat multe, însă a reușit foarte puțin, departe de așteptări. De altfel eclipsa de formă l-a făcut și pe noul antrenor de la echipa de club, Cristi Chivu, să-l țină pe banca de rezerve a Parmei. „Probabil e dezamăgit că nu s-a mai realizat transferul în această iarnă la Fiorentina”, au scris jurnaliștii italieni despre jocul lui Man din ultima vreme. „Nici de pe bancă nu intră bine în joc. Nu mai cară echipa după el ca anul trecut. Pierde prea des mingea. A contribuit la multe goluri ale Parmei, dar și greșește mult”, au mai scris italienii.

Un motiv pentru prestațiile slabe ale lui Man ar putea fi și lipsa lui Mihăilă, accidentat. Anul trecut, când au promovat din Serie B, cuplul de benzi Man-Mihăilă a fost decisiv pentru revenirea în Serie A și se credea că același randament îl vor avea și contra lui Inter, Napoli sau Juventus. „Este limpede că dacă nu merge Man, nu merge nici Parma”, au concluzionat ziariștii italieni.

Chiar nu găsim un înlocuitor pentru Bancu?

Cel mai vulnerabil post la națională este cel de fundaș stânga, unde Bancu este „bătut în cuie”. În principiu, el nu are nicio vină. El ca meserie nu este fundaș, ci mijlocaș, însă lipsa unui fundaș de meserie a forțat această situație. România nu a mai avut un fundaș stânga de la Răzvan Raț. După retragerea lui s-a încercat cu Camora, pe care l-am și naturalizat. Însă Camora are 38 de ani, o vârstă la care nu mai reprezintă o soluție de viitor. Totuși, poate trebuia încercat și Chipciu, măcar în meciul din San Marino, chiar dacă și el a ajuns la 35 de ani. Totuși trebuie găsită o soluție pentru acest post în care Bancu este tot mai nesigur, greșește mult, uită să vină prompt în apărare și de multe ori se poziționează aiurea. Capitolul unde stă bine Bancu este la centrări. Are o medie de 3-4 centrări bune pe meci, însă dacă aceste centrări sunt respinse, în spatele lui se construiește un bulevard în care Bancu parcă așteaptă un taxi cu care să revină în apărare. Asta s-a întâmplat și la EURO, și în campania de toamnă, și în meciurile cu Bosnia și San Marino. De altfel, golul istoric înscris de sanmarinezi a plecat de pe partea lui Bancu.

Dacă și Rațiu greșește...

Cel mai constant jucător al nostru, Andrei Rațiu, a comis și el greșeli. Golul primit cu Bosnia a plecat de la el, fapt pentru care l-a criticat și Mircea Lucescu după meci. „S-o crede vedetă, deja transferat la Barcelona și exersează pasele cu călcâiul, uneori parcă joacă la mișto, pentru impresari”, l-au criticat suporterii.

Totuși, Rațiu este de neînlocuit, cel mai bun fundaș stânga pe care-l are fotbalul nostru în ultimii ani. Problema este însă că în meciurile naționalei la el se observă eclipsa de formă a lui Dennis Man. La EURO și la meciurile din toamnă, colaborarea Rațiu-Man pe dreapta a fost foarte productivă, de multe ori letală. S-au pus unul pe altul în valoare, cursele lor au creat de multe ori ocazii mari și i-au oferit lui Stanciu multe spații pentru șuturi.

Mihai Popescu - debut bunicel

În lipsa lui Drăgușin, accidentat la Tottenham și care va fi absent până în toamnă, Lucescu l-a adus la lot pe Mihai Popescu. FCSB-istul a jucat bine, peste așteptări, deși are și el o vină la golul primit cu Bosnia. Mai mult, a și reușit să marcheze în San Marino primul lui gol la națională. Putea s-o facă și cu Bosnia, însă una peste alta n-a fost rău la debut sub tricolor. S-a observat însă că se simte mai bine pe postul de închizător în fața fundașilor, post pe care mai joacă ocazional la FCSB. La națională însă, acolo joacă Răzvan și Marius Marin, cuplu care nu lipsește niciodată din primul „11”, aceștia fiind preferații lui Lucescu, alături de Stanciu. Popescu va fi cel mai probabil soluția aleasă de selecționer până la revenirea lui Drăgușin, ca pereche pentru Burcă, iar faptul că Mihai Popescu a fost declarat „omul meciului” cu San Marino ar trebui să-i dea și mai mult curaj și încredere. Vizavi de Popescu, un oficial de la Dinamo se întreba trist cum de l-au putut pierde pe fundaș, pe care l-au avut patru ani în curte. „L-am cedat prea ușor pe vremea aia. L-am împrumutat și pe la Călărași, pe la Voluntari, până l-am lăsat liber de contract. Nimeni nu a văzut potențialul lui. Acum joacă la rivalii noștri, la națională. Și o face bine. Dar era altă conducere și situația de la Dinamo era alta, știți bine. Dar pe Mihai Popescu... Dinamo l-a pierdut gratis”, a mai spus Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”.

Tot așteptăm minuni de la Hagi

Ianis Hagi continuă cariera sinusoidală. Și la club, și la națională. A fost reinclus la club în lotul echipei, însă are și ghinion. S-a schimbat antrenorul și a început să fie mai mult rezervă, iar asta i-a afectat randamentul și la Rangers, și la națională. „Eu i-am recomandat să-și găsească o echipă unde să joace constant. La echipa națională a jucat bine, dar fără meciuri la echipa de club îi va fi greu să facă față. Este talentat, are ambele picioare, poate destabiliza apărările adverse, dar doar antrenamentele nu-ți dau încredere. Încrederea o ai după meciuri oficiale.”, a spus Il Luce despre Ianis. N-a avut realizări nici cu Bosnia, nici cu San Marino, deși s-a străduit. I s-a oferit ocazia să execute un penalty pentru moral, însă nu este la un nivel mulțumitor.

Ghinionul lui Bîrligea

Suporterii naționalei se întreabă dacă Bîrligea ar fi ratat cele patru ocazii pe care le-a avut Drăguș. Însă dacă nu se accidenta la antrenamentele dinaintea meciului cu Bosnia, Bîrligea ar fi fost titularul din atacul nostru. „Bîrligea este mai insistent, mai incisiv și mai în formă ca Drăguș. A avut ghinion cu accidentarea. Nu știm dacă ar fi marcat la cele patru ocazii mari pe care le-a avut Drăguș, însă cu siguranță și-ar fi creat altele. Sigur ar fi marcat. Ar fi fost un moment bun și pentru cariera lui”, spun fanii.

De ce așa târziu schimbările?

Nici Mircea Lucescu nu a scăpat de unele critici ale suporterilor. Agasați de ineficacitatea lui Drăguș, aceștia așteptau intrarea lui Alibec chiar de la pauză. Acesta a prins însă doar 11 minute cu Bosnia și tot 11 minute în San Marino. Dacă în meciul cu Bosniacii Mircea Lucescu a avut încredere că Drăguș va face totuși ceva în afară să rateze, în meciul din San Marino, unde nu am avut deloc probleme, Alibec merita mai multe minute, poate chiar să fie titular. Cele 11 minute nu au fost concludente pentru evaluarea atacantului de la Farul, chiar dacă a înscris în prelungiri golul de 5-1. Dar, după cum spunea Liță Dumitru, „cu San Marino poate să înscrie și cine vrea. Chiar și portarul dacă iese la atac”. Și totuși Drăguș nu a marcat nici cu San Marino, deși a stat pe teren 80 de minute.

Mitriță, aceleași mofturi ca la Craiova

Mitriță a avut mai multe minute la dispoziție, însă a păcătuit cu aceleași greșeli pe care le face și la echipa de club: mult prea individualist, crede că le poate face singur pe toate și uită că are și coechipieri pe teren. Este tehnic însă, crezând că poate dribla tot terenul, se izolează în zone unde nici nu mai poate avansa, nici nu mai poate pasa unui coechipier. Iar atacul se stinge undeva la colțul terenului.

Nici celelalte rezerve n-au avut mult timp la dispoziție să arate ceva pe teren. Nici Șut, nici Moruțan (în meciul cu Bosnia), nici Politic și nici Dragomir (în meciul din San Marino) n-au avut reușite notabile în puținele minute în care au fost pe teren.

Cum spuneam, Lucescu poate ar fi trebuit să încerce și alți jucători aduși la lot. Sorescu și Chipciu în banda stângă, în locul lui Bancu, Moruțan ar fi meritat și el să joace 20-30 de minute în San Marino, meci în care nu exista niciun fel de risc, în care puteai încerca orice fel de formule de joc.

Rămâne să batem Austria, ca să revenim în cărți

Eșecul cu Bosnia ne-a băgat în calcule. Șansele noastre revin la normal dacă vom învinge Austria pe 7 iunie, în deplasare. Am urmărit meciul pe care Austria l-a avut în acest weekend cu Serbia și în care sârbii s-au impus fără probleme. Ei bine, Austria a jucat foarte slab, n-a avut ocazii de gol. Pe scurt, a reușit doar să limiteze proporțiile scorului la doar 0-2 la Belgrad. Deci, Austria este abordabilă, a arătat multe vulnerabilități în apărare și un joc în cea mai mare parte haotic. Deci putem scoate punct sau puncte din deplasarea din luna iunie. Apoi, desigur trebuie să obținem toate punctele cu Cipru, să ne luăm revanșa în Bosnia și să nu pierdem acasă cu Austria, și vom fi iar de partea optimistă calculelor.

