Simona Halep își gestionează imaginea printr-un nou parteneriat de management

Contractul a fost semnat la București, în prezența lui Patrick Ciorcilă, co-fondator Sports Festival și director Transylvania Open. În cadrul acordului, grupul va gestiona colaborările de imagine, parteneriatele strategice și negocierile contractuale ale fostei jucătoare.

În luna iunie 2026, Simona Halep va disputa meciul oficial de retragere în cadrul Sports Festival, eveniment programat la Cluj-Napoca, care va marca punctul culminant al carierei sale și va oferi fanilor oportunitatea de a-și lua rămas-bun.

Pe parcursul carierei sale, Halep a acumulat două titluri de Grand Slam, peste 300 de victorii în circuitul profesionist și a fost lider mondial WTA, performanțe care au inspirat generații de sportivi români.

(sursa: Mediafax)