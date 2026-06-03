Premieră istorică pentru România: Alex Zotică, primul sportiv cu Sindrom Down selectat în Lotul Național de Culturism pentru Campionatul Mondial IFBB 2026

Alex Zotică, selectat în Lotul Național de Culturism al României. Premieră istorică înaintea Campionatului Mondial IFBB 2026

România marchează un moment istoric în sportul de performanță, după ce Alex Zotică a devenit primul sportiv cu Sindrom Down selectat în Lotul Național de Culturism și Fitness al României. Reușita sa reprezintă nu doar o performanță sportivă remarcabilă, ci și un pas important pentru promovarea incluziunii și a egalității de șanse în competițiile internaționale.

Anunțul a fost făcut de Gabriel Sebastian Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness, care a subliniat importanța acestui moment atât pentru România, cât și pentru întreaga mișcare internațională de culturism și fitness.

Potrivit acestuia, proiectul privind introducerea unei categorii dedicate sportivilor cu Sindrom Down în cadrul competițiilor IFBB a fost inițiat cu scopul de a transforma conceptul de incluziune într-o realitate concretă.

Drumul care a deschis noi oportunități pentru sportivii cu Sindrom Down

Gabriel Toncean a explicat că acest proiect reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale carierei sale.

„Alex Zotică, noul component al Lotului Național de Culturism și Fitness al României! ❤️

În urmă cu ceva timp, mi-am asumat inițierea unui proiect în cadrul IFBB prin care persoanele cu Sindrom Down să beneficieze de propria categorie competițională la nivel internațional.

Pentru mine, ca inițiator al acestui proiect, aceasta este una dintre cele mai importante și emoționante realizări ale vieții mele. O realizare care depășește granițele sportului și vorbește despre respect, demnitate, curaj și șanse egale pentru fiecare om.”

Oficialul Federației Române de Culturism și Fitness a precizat că ideea a pornit din convingerea că sportul trebuie să fie accesibil tuturor celor care își doresc să își depășească limitele, indiferent de provocările cu care se confruntă.

„Am crezut în acest proiect din prima clipă.

Am spus atunci că nu este suficient să vorbim despre incluziune. Trebuie să avem curajul să o transformăm în realitate.

Astăzi, această realitate are un nume: Alex Zotică.”

Campionatul Național de la Sibiu, competiția care a intrat în istorie

Momentul decisiv a avut loc la Campionatul Național de Culturism și Fitness desfășurat la Sibiu, unde Alex Zotică a devenit primul sportiv român care a concurat într-o categorie dedicată persoanelor cu Sindrom Down.

Potrivit lui Gabriel Sebastian Toncean, această participare reprezintă începutul unui nou drum pentru numeroși tineri care visează să facă performanță în sport.

„La Campionatul Național de la Sibiu, Alex a devenit primul sportiv român care a concurat în categoria dedicată sportivilor cu Sindrom Down, deschizând un drum nou pentru mulți alți tineri care vor urma.

Mai mult decât atât, prin seriozitatea, determinarea și exemplul pe care îl oferă, Alex a fost selecționat în Lotul Național al României și va reprezenta țara noastră la Campionatul Mondial IFBB 2026.”

O premieră pentru România, Federația Română și IFBB

Selecția lui Alex Zotică pentru Campionatul Mondial IFBB 2026 este considerată un eveniment fără precedent.

„Este o premieră pentru România.

Este o premieră pentru Federația Română de Culturism și Fitness.

Este o premieră pentru Federația Internațională de Culturism și Fitness.

Este dovada că atunci când există voință, proiectele se transformă în fapte.”

Performanța sa depășește granițele unei simple calificări sportive și devine un simbol al progresului în domeniul incluziunii și al accesului egal la competițiile de cel mai înalt nivel.

Lecția de curaj oferită de Alex Zotică

În mesajul său, Gabriel Sebastian Toncean a evidențiat impactul pe care Alex îl are asupra comunității sportive și asupra societății în general.

„Alex ne-a oferit tuturor o lecție extraordinară despre curaj, perseverență și bucuria de a merge înainte indiferent de obstacole.

Astăzi nu sărbătorim doar selecția unui sportiv în lotul național.

Astăzi sărbătorim o victorie a normalității.

O victorie a incluziunii.

O victorie a speranței.”

Oficialul a transmis că povestea lui Alex Zotică demonstrează că succesul nu este definit de limite, ci de puterea de a merge înainte și de a transforma provocările în oportunități.

„Alex ne amintește tuturor un lucru pe care, uneori, îl uităm:

În fiecare om există ceva special.

Există un talent, o calitate, un vis și o putere de a merge mai departe atunci când viața pare mai grea.

Nu suntem definiți de limitele pe care le avem, ci de curajul cu care alegem să le depășim.”

În 2026, Alex Zotică va reprezenta România la Campionatul Mondial IFBB, devenind un simbol al speranței, al perseverenței și al șanselor egale. Povestea sa este deja una dintre cele mai emoționante și importante pagini din istoria recentă a sportului românesc.

„Astăzi, Alex nu reprezintă doar România la un Campionat Mondial.

El reprezintă speranța, curajul și convingerea că fiecare om merită șansa de a fi văzut, apreciat și respectat pentru ceea ce este.

Bravo, Alex! ❤️

Succes în pregătirea pentru Campionatul Mondial 2026!” a declarat Gabriel Sebastian Toncean, Federația Română de Culturism și Fitness.