Ana Bărbosu cucerește Europa: Cea mai bună gimnastă a anului 2025

4 medalii la Europenele de la Leipzig

Clasamentul final a fost completat de: Taisiia Onofriichuk (Ucraina), Melania Rodriguez (Spania), Nina Derwael (Belgia) și Darja Varfolomeev (Germania). Ana Bărbosu a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale:

„Sunt profund impresionată de dragostea pe care oameni din întreaga lume mi-au arătat-o în ultimele zile. Vă apreciez cu adevărat susținerea și sunt foarte fericită să știu că gimnastica mea a inspirat și a atins inimile oamenilor. Vă mulțumesc tuturor pentru ca m-ați onorat cu voturile voastre”.

În 2025, românca a cucerit 4 medialii la Campionatul European de la Leipzig: aur la sol, argint la bârnă și bronz la paralele și la individual compus.

Debut spectaculos la Stanford

După succesul european, Ana Bărbosu a ales să studieze și să concureze pentru Standford Uuniversity, una dintre cele mai prestigioase universități din Statele Unite.

Debutul ei în NCAA (sportul universitar american) a fost unul senzațional: românca a obținut cel mai bun rezultat din istoria competițiilor unversitare, cu nota generală 39.400 și locul întâi la individual compus, într-un duel între Stanford și Denver.

Stanford University a salutat performanța gimnastei:

„Nu mai avem adjective care să descrie cât de mândri suntem! AUR la sol și ARGINT la bârnă pentru noua noastră studentă! Încă două medalii pentru Ana, ajungând la un total de patru la Campionatele Europene din 2025!”

Studii și performanță

Ana Bărbosu face parte dintr-o generație de gimnaste românce care au ales să studieze în Statele Unite. Lilia Cosman, colega ei, va concura pentru Michigan State University. Federația Română de Gimnastică a colaborat cu universitățile pentru a stabili programele și obiectivele sportive ale tinerelor, potrivit a1.ro.