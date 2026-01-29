Ana Bărbosu fără medalie: Tribunalul Elvețian redeschide scandalul solului cu video Netflix

Ana Bărbosu, fără bronzul olimpic provizoriu: Tribunalul Elvețian anulează decizia TAS și cere rejudecare cu proba Netflix

Gimnasta română Ana Maria Bărbosu (19 ani) a pierdut provizoriu medalia de bronz cucerită la finala de sol de la Olimpiada 2024, după o decizie șocantă a Tribunalului Federal Elvețian. Instanța a aprobat contestația americanilor și a anulat verdictul Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), trimițând cazul spre rejudecare la Lausanne.

Tabăra lui Jordan Chiles promite o nouă probă video – o înregistrare Netflix din ziua finalei – care ar demonstra că apelul lor a fost depus la timp, în minutul regulamentar. Până la noua decizie, medalia Anei zboară în aer.

Cronologia scandalului de la Paris

Totul a început pe 5 august 2024, în finala la sol de la Jocurile Olimpice. Ana Bărbosu ocupa bronzul, dar arbitrii au crescut nota americancei Jordan Chiles după o contestație, detronând-o pe româncă.

România a contestat la TAS: apelul americanilor venise cu 4 secunde peste limita de 1 minut. TAS a dat dreptate Anei, FIG a revocat nota și podiumul a rămas:

Rebeca Andrade - 14.166

Simone Biles - 14.133

Ana Maria Bărbosu - 13.700

Sabrina Voinea - 13.700

Jordan Chiles - 13.666

Replica furioasă a americanilor

Oficialii SUA, nemulțumiți, au acuzat TAS de erori procedurale. „Înțeleg că cei de la TAS nu au dat peste oficialii americani potriviți pentru procesul de la Paris. Ar fi trebuit să notifice ambele părți, dar au trimis înștiințare către alți oficiali americani”, a scris jurnalistul Christine Brennan (USA Today, ABC News, CNN).

Tribunalul Elvețian a confirmat viciu de colaborare în corespondența TAS și cere rejudecare.

Mihai Covaliu (COSR): Tribunalul Federal Elvețian a trimis cazul Ana Bărbosu la TAS pentru reevaluare

Tribunalul Federal Elvețian a decis trimiterea dosarului privind medalia de bronz cucerită de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), a declarat, joi, pentru AGERPRES, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu.