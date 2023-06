Ruud trece de Zverev și revine în finala de la Roland Garros

"Sincer, am ieșit pe teren și am încercat să joc fără prea multe sentimente, fără să mă gândesc prea mult", a declarat Ruud în interviul său de pe teren. "Dacă este spre sfârșitul turneului, toți cei care joacă astăzi aici s-au descurcat bine oricum. Așa că am încercat să joc fără presiune, fără să mă gândesc prea mult și să nu joc cu prea multe emoții, dacă are sens.

"Astăzi a mers foarte bine. De la început și până la ultimul punct, totul a mers în direcția mea, din fericire, și sunt foarte fericit că am câștigat acest meci."

Ruud a transformat șase din cele 10 mingi de break pe care le-a obținut pentru a-și asigura un loc în finala de duminică, unde va juca pentru primul său titlu major. Adversarul său va fi dublul campion Novak Djokovic, care l-a învins mai devreme pe Carlos Alcaraz cu 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.

Ruud a sosit la Roland Garros cu un bilanț modest de 16-11 în acest an, dar a dat semne recente că și-a revenit la cel mai bun nivel, după un început dificil în 2023. Jucătorul de 24 de ani a ridicat al 10-lea său titlu ATP Tour la Estoril în aprilie și a ajuns în semifinalele unui ATP Masters 1000 la Roma în mai. Apoi și-a continuat revenirea, cedând doar două seturi în drumul spre a treia sa finală de turneu major.

Ruud a făcut doar 19 erori neforțate în cele trei seturi, față de 37 ale lui Zverev, iar forehandul său a fost arma cheie cu care a reușit 25 de lovituri câștigătoare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)