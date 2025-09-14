CSM București, prima victorie în Liga Campionilor la handbal feminin

„Tigroaicele'' au făcut diferența în ultimele zece minute ale meciului, după ce Ferencvaros condusese până atunci.



În min. 57, scorul era egal, 28-28, dar Maslova, Omoregie și Friis au marcat golurile primei victorii a campioanei României.

Pentru CSM au marcat Elizabeth Omoregie 8 goluri, Emma Cecilie Uhrskov Friis 6, Trine Jensen Oe˜stergaard 4, Valeriia Maslova 4, Anne Mette Hansen 3, Djurdjina Jaukovic 2, Inger Smits 1, Kristina Sirum Novak 1, Tatjana Brnovic 1, Crina Pintea 1.

Gabriela Goncalves Dias Moreschi a avut 8 intervenții, iar Evelina Eriksson 3.



Golurile echipei oaspete au fost reușite de Emily Vogel 7, Daria Dmitrieva 6, Katrin Gitta Klujber 6, Orlane Kanor 3, Greta Marton 2, Mette Tranborg 1, Antje Angela Malestein 1, Bitia Balazs 1, Vilde Mortensen Ingstad 1.

Laura Glauser a avut 8 intervenții.

În celelalte meciuri din grupă, sâmbătă, Sola HK a pierdut acasă cu Brest Bretagne Handball, 24-26, iar duminică, Odense Handbold a dispus de Ikast Handbold cu 35-28, iar Krim Otp Group Mercator Ljubljana a pierdut acasă cu 22-27 meciul cu Podravka Koprivnica.

CSM București va juca următorul meci pe 27 septembrie, în deplasare, cu Brest Bretagne Handball.

AGERPRES