x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Vânt puternic joi și vineri în Moldova, Muntenia și pe crestele munților

Vânt puternic joi și vineri în Moldova, Muntenia și pe crestele munților

de Redacția Jurnalul    |    05 Mar 2026   •   10:26
Vânt puternic joi și vineri în Moldova, Muntenia și pe crestele munților
Sursa foto: Vânt puternic în multe regiuni ale țării

ANM a emis joi o informare meteorologică și o atenționare Cod galben de vânt puternic, valabile pentru mai multe regiuni ale țării în intervalul 5 martie, ora 11:00 – 6 martie, ora 20:00.

Potrivit prognozei meteo ANM, vântul va avea temporar intensificări de 40-45 km/h joi, în nordul și centrul Moldovei.

Vineri, rafalele se mută în nord-estul Munteniei și în sudul Dobrogei, cu viteze similare.

Pe crestele Carpaților de Curbură și Meridionali, rafalele vor atinge 60-65 km/h.

Avertizarea Cod galben este valabilă vineri, 6 martie, între orele 08:00 și 20:00.

Zonele vizate sunt Moldova și nordul Dobrogei, unde vântul va sufla cu 50-65 km/h.

În Moldova și în nordul Dobrogei vântul va avea temporar intensificări cu viteze de 50...65 km/h.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: vant moldova muntenia
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri