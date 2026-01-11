CSM Bucureşti a spulberat vicecampioana din Liga Campionilor în deplasare

„Tigroaicele” au fost conduse cu 3-0, dar au preluat controlul la scurt timp, printr-o serie de şase goluri consecutive, de la 6-7 la 12-7, în faţa finalistei din sezonul trecut.



Pe 2 noiembrie, Odense câştiga cu 36-30 la Bucureşti.



La primul meci european cu Bojana Popovic pe banca tehnică, golurile echipei CSM au fost înscrise de Elizabeth Omoregie 6 goluri, Emma Cecilie Uhrskov Friis 5, Tatjana Brnovic 4, Djurdjina Jaukovic 3, Kristina Sirum Novak 3, Valeria Maslova 3, Crina Pintea 3, Anne Mette Hansen 3, Trine Jensen Oestergaard 2, Merel Freriks 1.



Gabriela Goncalves Dias Moreschi a totalizat 11 intervenţii (31,43%).



Pentru Odense au punctat Thale Rushfeldt Deila 9 goluri, Viola Charlotte Leuchter 3, Helene Gigstad Fauske 3, Anna Blyme Grundtvig 2, Ragnhild Valle Dahl 2, Elma Halilcevic 2, Tina Abdulla 1, Lysa Tchaptchet Defo 1, Ingvild Kristiansen Bakkerud 1.



Yara ten Holte a avut 7 intervenţii (21,88%), iar Althea Rebecca Reinhardt a apărat un şut (11,11%).



Sâmbătă, Ikast Handbold a pierdut acasă cu FTC-Rail Cargo Hungaria, scor 27-28, iar duminică, echipa slovenă Krim Otp Group Mercator Ljubljana a remizat cu Sola HK, 22-22, în timp ce Podravka Koprivnica a cedat acasă cu Brest Bretagne Handball, 30-31.



CSMB va juca următorul meci pe 18 ianuarie, la Bucureşti, cu Krim.



Clasament

1. Brest Bretagne Handball 16 puncte

2. Odense Handbold 13

3. FTC-Rail Cargo Hungaria 12

4. CSM Bucureşti 10

4. Ikast Handbold 10

6. Podravka 5

7. Krim Otp Group Mercator 5

8. Sola HK 1

AGERPRES

