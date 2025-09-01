x close
Jurnalul.ro Sport Sporturi Gabriela Ruse, ultima româncă rămasă la US Open: calificare în optimile probei de dublu

de Vali Deaconescu    |    01 Sep 2025   •   10:30
Sursa foto: Hepta/Gabriela Ruse

Gabriela Ruse continuă aventura la US Open 2025, de data aceasta în proba de dublu. Eliminată încă din primul tur la simplu, jucătoarea din România a reușit să se reinventeze alături de partenera sa, Marta Kostyuk din Ucraina, și să obțină o calificare importantă în optimile de finală.

Perechea Gabriela Ruse/Marta Kostyuk a produs surpriza turului secund, eliminându-le pe favoritele numărul 14, Beatriz Haddad Maia (Brazilia) și Laura Siegemund (Germania). Românca și colega sa s-au impus clar, scor 6-3, 6-2, într-o partidă care a durat o oră și 23 de minute.

În faza următoare, Ruse și Kostyuk vor avea un test dificil, urmând să întâlnească perechea Veronika Kudermetova/Elise Mertens, cap de serie numărul 4.

Calificarea în optimi le-a adus deja un premiu de 75.000 de dolari, sumă pe care cele două o vor împărți. O eventuală prezență în sferturi ar ridica recompensa la 125.000 de dolari. Pe lângă acest rezultat, Gabriela Ruse a încasat 110.000 de dolari pentru accederea pe tabloul principal la simplu.

Până la US Open 2025, sportiva română acumulase deja câștiguri de 592.000 de dolari în acest sezon. În total, de-a lungul carierei sale, Gabriela Ruse a strâns premii în valoare de 2,8 milioane de dolari.

Subiecte în articol: Marta Kostyuk US Open 2025 gabriela ruse US Open
