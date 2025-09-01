Gabriela Ruse, ultima româncă rămasă la US Open: calificare în optimile probei de dublu

Perechea Gabriela Ruse/Marta Kostyuk a produs surpriza turului secund, eliminându-le pe favoritele numărul 14, Beatriz Haddad Maia (Brazilia) și Laura Siegemund (Germania). Românca și colega sa s-au impus clar, scor 6-3, 6-2, într-o partidă care a durat o oră și 23 de minute.

În faza următoare, Ruse și Kostyuk vor avea un test dificil, urmând să întâlnească perechea Veronika Kudermetova/Elise Mertens, cap de serie numărul 4.

Calificarea în optimi le-a adus deja un premiu de 75.000 de dolari, sumă pe care cele două o vor împărți. O eventuală prezență în sferturi ar ridica recompensa la 125.000 de dolari. Pe lângă acest rezultat, Gabriela Ruse a încasat 110.000 de dolari pentru accederea pe tabloul principal la simplu.

Până la US Open 2025, sportiva română acumulase deja câștiguri de 592.000 de dolari în acest sezon. În total, de-a lungul carierei sale, Gabriela Ruse a strâns premii în valoare de 2,8 milioane de dolari.