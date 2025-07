Jannik Sinner, primul italian care câștigă finala de la Wimbledon

UPDATE:

Alcaraz, deși a admis că îi e greu să piardă, a declarat că trofelul lui Sinner este unul meritat și l-a felicitat pe italian. Alcaraz a afirmat că are „o rivalitate” cu Sinner pe teren care îl ajută să lucreze mai mult.

Carlos Alcaraz a adăugat că va reveni cu siguranță la Wimbledon, unde se simte „ca acasă”.

Alcaraz i-a mulțumit Regelui Spaniei pentru că a venit să îl sprijine.

La rândul său, Jannik Sinner l-a felicitat pe Alcaraz și a admis că îi este foarte greu să joace cu el. „Vei câștiga de mai multe ori acest trofeu, ai deja două acasă” - i-a spus Sinner lui Alcaraz.

Italianul a afirmat că e mai puțin mai important cine câștigă sau cine pierde, ci contează munca și acesteia îi datorează victoria.

Sinner a afirmat, de asemenea, că a avut „momente dificile” în afara terenului.

Italianul a spus că doar la Wimbledon i s-a întâmplat să deschidă cineva șampania în timpul meciului: „e un turneu scump, înțeleg”.

Știrea inițială:

Pentru numărul 1 mondial, acesta este al 20-lea titlu din carieră, al patrulea Slam (Aus Open 2024 și 2025, US Open 2024) și primul la Londra.

Sinner devine primul italian care câștigă Wimbledon, primul care reușește să câștige un Slam pe mai multe suprafețe.

Sinner a întrebat cum să se adreseze Majestății Sale, Prințesa Kate, care coboară pentru decernarea premiilor.

