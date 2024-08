JO 2024: Clasamentul țărilor pe medalii după ziua a 13-a. Ce loc ocupă acum România

Americanii totalizează 30 de medalii de aur, 38 de argint şi 35 de bronz, fiind urmaţi de China (29-25-19) şi de Australia (18-14-13) etc.



România are opt medalii la JO 2024, trei de aur, patru de argint şi una de bronz. Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu), argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie uşoară, precum şi de halterofila Mihaela Cambei la cat. 49 kg, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber.



Clasamentul pe medalii după ziua de joi:

LOC ŢARĂ AUR ARGINT BRONZ TOTAL 1 SUA 30 38 35 103 2 China 29 25 19 73 3 Australia 18 14 13 45 4 Franţa 14 19 21 54 5 Marea Britanie 13 17 21 51 6 Coreea de Sud 13 8 7 28 7 Japonia 13 7 13 33 8 Olanda 11 6 8 25 9 Italia 10 11 9 30 10 Germania 9 8 5 22 11 Canada 6 5 10 21 12 Noua Zeelandă 5 6 2 13 13 Irlanda 4 0 3 7 14 România 3 4 1 8 15 Ucraina 3 3 4 10 16 Ungaria 3 3 3 9 16 Suedia 3 3 3 9 18 Uzbekistan 3 0 2 5 19 Brazilia 2 5 8 15 20 Spania 2 3 8 13 21 Iran 2 2 2 6 22 Croaţia 2 1 3 6 22 Cuba 2 1 3 6 24 Azerbaidjan 2 1 1 4 25 Belgia 2 0 4 6 26 Hong Kong 2 0 2 4 26 Filipine 2 0 2 4 28 Indonezia 2 0 1 3 29 Serbia 2 0 0 2 30 Israel 1 4 1 6 31 Kazahstan 1 3 3 7 32 Jamaica 1 3 2 6 32 Thailanda 1 3 2 6 34 Elveţia 1 2 4 7 35 Danemarca 1 2 1 4 35 Georgia 1 2 1 4 37 Ecuador 1 2 0 3 38 Grecia 1 1 5 7 39 Polonia 1 1 4 6 40 Kenya 1 1 3 5 41 Africa de Sud 1 1 2 4 42 Argentina 1 1 0 2 42 Chile 1 1 0 2 42 Uganda 1 1 0 2 42 Saint Lucia 1 1 0 2 46 Taiwan 1 0 5 6 47 Bulgaria 1 0 3 4 48 Austria 1 0 1 2 48 Guatemala 1 0 1 2 48 Maroc 1 0 1 2 48 Norvegia 1 0 1 2 48 Cehia 1 0 1 2 53 Algeria 1 0 0 1 53 Bahrain 1 0 0 1 53 Botswana 1 0 0 1 53 Dominica 1 0 0 1 53 Pakistan 1 0 0 1 53 Slovenia 1 0 0 1 59 Coreea de Nord 0 2 4 6 60 Turcia 0 2 3 5 61 Mexic 0 2 2 4 62 Armenia 0 2 1 3 63 Etiopia 0 2 0 2 64 India 0 1 4 5 65 Kârgâstan 0 1 3 4 66 Lituania 0 1 2 3 67 Kosovo 0 1 1 2 67 Portugalia 0 1 1 2 67 Tunisia 0 1 1 2 70 Cipru 0 1 0 1 70 Columbia 0 1 0 1 70 Fiji 0 1 0 1 70 Iordania 0 1 0 1 70 Mongolia 0 1 0 1e 75 Tadjikistan 0 0 3 3 76 Grenada 0 0 2 2 76 Malaezia 0 0 2 2 76 Moldova 0 0 2 2 76 Republica Dominicană 0 0 2 2 80 Capul Verde 0 0 1 1 80 Egipt 0 0 1 1 80 Echipa refugiaţilor 0 0 1 1 80 Peru 0 0 1 1 80 Slovacia 0 0 1 1 80 Zambia 0 0 1 1

Sursa: AGERPRES