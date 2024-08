”Accidentele fericite”: Existăm în sport doar prin sportivii de excepție

Cel mai bun sportiv român al momentului, David Popovici, a tras un semnal de alarmă vizavi de condițiile sportivilor români. Dar a supărat. Inclusiv șeful clubului CS Dinamo, Ionuț Popa, s-a arătat ofuscat de spusele lui David Popovici, spunând că „David Popovici are condiții excelente de pregătire la Dinamo”. Doar că al nostru campion olimpic nu la condițiile lui s-a referit, ci la condițiile tuturor sportivilor. El este un privilegiat pentru că este o excepție ca sportiv și că a ajuns cel mai bun din lume prin propriile forțe încă înainte să ajungă la CS Dinamo. El, de altfel, a făcut mutarea de la CSA Steaua la CS Dinamo tocmai pentru noul bazin de natație, unde dorea să îmbunătățească performanțele. Ionuț Popa se laudă că are acest bazin, însă ce nu spune el este că acest bazin nu e de ajuns. A spus-o însă David Popovici și declarația asta l-a cam deranjat pe șeful CS Dinamo.

„Nimeni nu-l caută pe următorul David Popovici. Se așteaptă ca el să apară singur”

Doru Iovanovici, instructor de înot de copii, ni s-a plâns de condiții. „Dincolo de performanțe, David mai are meritul că spune lucrurilor pe nume. Păcat că politicienii cu decizii nu-l ascultă. Unii, ca să se cațere pe succesul lui, mai fac promisiuni până când cuvintele lui Popovici vor fi uitate. Nici el nu poate repeta la nesfârșit «vrem bazine». Am mai trăit asta când Diana Mocanu a luat două medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Melbourne. S-a promis atunci un bazin olimpic la Brăila, apoi la Galați. Unde este acel bazin? Am rămas să ne înghesuim copiii care vor să învețe în colțuri de bazine, pentru că e aglomerație mare. Copiii vor să vină, toți vor să fie ca David. Oricine ar putea fi în viitor un David, dar n-au unde. La Lia Manoliu nu este loc, bazinul acoperit e dezastru, la Tineretului cresc pomi în bazine, la Floreasca nu e loc, la Dinamo nici atât, la Steaua costă mult, iar la bazinul de sărituri a ruginit și faianța. David Popovici este o excepție. Un sportiv excepțional de talentat și serios. Dar nimeni nu-l pregătește, nici nu-l caută pe următorul David Popovici. Se așteaptă ca el să apară singur. Noroc că actualul David Popovici e tânăr și va mai duce în cârcă înotul românesc multă vreme. De unul singur. După care va urma iar o gaură de ani de zile, așa cum s-a întâmplat și cu Diana Mocanu”.

„Elisabeta Lipă, o eroină”

„Ce-a făcut doamna Lipă cu canotajul este extraordinar. Este singura care s-a agitat, s-a luat de gât cu toți și a menținut disciplina sus. A reușit să reînnoade tradiția canotajului și o va duce și mai sus. Este o eroină. Ne-a reobișnuit cu faptul că medaliile sunt o obișnuință. Ce s-a întâmplat cu celelalte sporturi unde aveam tradiție? Gimnastica, de exemplu. Unde erau Brazilia, Italia, Belgia, Franța la gimnastică pe vremuri? Se uitau la noi ca la zei. Acum se uită la noi de foarte de sus. Ei fac săli de sport și aduc sute de copii, noi așteptăm să se mai nască o Nadia, care să se antreneze tot în vechea sală la Deva. De ce au abandonat Belu și Bitang? Pentru că nu există condiții să-i atragi pe copii la gimnastică”, a mai spus Doru Iovanovici.

Noi doar premiem campionii

Probabil, strategia guvernului pentru sport este bazată doar pe recompensarea campionilor. Desigur, este binemeritată această premiere, însă nu există nicio strategie de viitor. „Când a existat o strategie în sport, după Nadia au apărut de-a lungul anilor Rodica Dunca, Melita Ruhn, Ecaterina Szabo, Lavinia Miloșovici, Simona Amânar și toate celelalte care au păstrat tradiția la cel mai înalt nivel. Acum tot ce facem este să premiem sportivii care aduc medalii. David Popovici va primi pentru cele două medalii vreo 200.000 de euro. Deci văd că bani sunt. De ce nu se fac bazine? În Ungaria, de exemplu, există doar în Budapesta 20 de bazine la dimensiuni olimpice, iar în 6-7 din ele poți organiza oricând un Campionat European. Noi ne lăudăm doar cu bazinul de la Otopeni, singurul construit de stat. Cel de la Dinamo a fost făcut din fondurile Ministerului de Interne pentru sportivii clubului, iar cel de la Steaua, din banii Armatei, de asemenea, pentru sportivii clubului. Pentru sportul de masă... nimic.”, ne-a mai spus antrenorul.

Mihaela Cambei, o altă excepție

O performanță de excepție s-a întâmplat la haltere feminin. Aproape de nicăieri a urcat pe podiumul olimpic o sportivă de pe Valea Trotușului, din comuna Dofteana, Mihaela Cambei, 21 de ani, campioana europeană la 49 de kilograme anul acesta, la Sofia. A luat medalia de argint, cu doar 1kg mai puțin ca sportiva din China, Zhihui Hou, campioana olimpică de la Tokyo, și asta doar pentru că sportiva din China a mai avut dreptul la o încercare. Oricum, Mihaela Cambei și-a depășit performanțele anterioare, urcând totalul la 205 kg, față de 195 kg obținute de ea la Campionatele Europene.

Este concursul vieții mele, m-am antrenat doi ani de zile pentru el. Nu știu care și cum a ridicat pentru că nu am urmărit tabela, eu m-am concentrat pe ceea ce trebuia să fac să-mi ridic toate încercările. În acele momente, credeți-mă că ai și frică, și nervi, ești și agitat și nu știi ce se poate întâmpla! Poți pierde totul într-o fracțiune de secundă.

Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la haltere

