Medalia Anei Bărbosu, din nou în centrul controverselor. Reacția Nadiei Comăneci

Fosta mare gimnastă a României a atras atenția asupra impactului psihologic pe care această situație îl are asupra sportivelor implicate, subliniind că prelungirea incertitudinii afectează sănătatea mintală a acestora.

Decizia instanței elvețiene, anunțată pe 29 ianuarie 2029, a produs un val de reacții în lumea gimnasticii. Cazul medaliei de bronz de la sol va fi reanalizat de TAS, după ce Jordan Chiles, inițial clasată pe podium la Paris, a contestat verdictul care i-a atribuit ulterior medalia Anei Bărbosu.

Ce spune Nadia Comăneci

“Înțeleg că este o etapă procedurală menită să asigure o analiză riguroasă a tuturor faptelor. Dincolo de aspectele tehnice, principala mea preocupare rămâne impactul profund asupra sportivelor.

Această prelungire a stării de incertitudine generează un șoc emoțional și o presiune psihologică uriașă asupra celor trei gimnaste implicate. Este regretabil că, după un efort sportiv colosal, tinerele gimnaste sunt obligate să treacă prin acest carusel al emoțiilor, în loc să se bucure de performanța obținută.

Din respect pentru sănătatea lor mentală și pentru valorile sportului, este esențial ca acest proces să se soluționeze într-un mod care să restabilească echilibrul și liniștea lor sufletească“, a spus Nadiia Comăneci, potrivit gsp.ro.

Contextul disputei

Ana Bărbosu a fost declarată inițial câștigătoare a medaliei de bronz la sol, în finala disputată pe 5 august 2024. Jordan Chiles a depus însă contestație, iar nota sa a fost majorată de la 13,666 la 13,766, suficient pentru locul al treilea.

O altă contestație, depusă de Sabrina Maneca-Voinea, a fost respinsă. Ea a obținut 13,700.

Ulterior, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis ca medalia de bronz să revină Anei Bărbosu, urmată de Sabrina Maneca-Voinea 4 și Jordan Chiles 5. Decizia TAS este acum din nou pusă sub semnul întrebării, după hotărârea Tribunalului Federal Elvețian.