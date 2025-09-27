Mondialele de canotaj, Shanghai. Echipajul feminin de 8+1 al României a obținut medalia de argint

O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei
Echipajul format din Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu a realizat o cursă remarcabilă în finală.
Pe podium, alături de sportivele române, au urcat echipajele din Olanda și Marea Britanie.
Federația Română de Canotaj a felicitat echipajul pentru această realizare importantă la competiția mondială de la Shanghai.
Citește pe Antena3.ro