x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Sporturi Mondialele de canotaj, Shanghai. Echipajul feminin de 8+1 al României a obținut medalia de argint

Mondialele de canotaj, Shanghai. Echipajul feminin de 8+1 al României a obținut medalia de argint

de Redacția Jurnalul    |    27 Sep 2025   •   11:35
Mondialele de canotaj, Shanghai. Echipajul feminin de 8+1 al României a obținut medalia de argint
Sursa foto: FRC/Facebook

 România a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai, prin echipajul feminin de 8+1 (W8+), proba regină a canotajului.

Echipajul format din Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu a realizat o cursă remarcabilă în finală.

Pe podium, alături de sportivele române, au urcat echipajele din Olanda și Marea Britanie.

Federația Română de Canotaj a felicitat echipajul pentru această realizare importantă la competiția mondială de la Shanghai.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: canotaj mondiale canotaj salon auto shanghai
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri