Scandal monstru în Formula 1: Verstappen ignoră ordinele echipei Red Bull. Ascultă dialogul incendiar

Max Verstappen, campion mondial, a ignorat ordinele echipei la finalul Marelui Premiu al Braziliei, fiindu-i spus să se dea la o parte din fața lui Sergio Perez la sfârșitul cursei.

Iată schimbul de cuvinte care a avut loc în timpul cursei:

Inginer: „Max, lasă-l pe Checo să treacă, te rog... Max, ce s-a intâmplat?”.

Verstappen: "V-am spus deja data trecută, băieți, nu-mi mai cereți asta. Ok? E clar? V-am spus care sunt motivele mele și le susțin."

Inginer către Perez: ”Max te va lăsa să treci. ”

Perez: ”Mulțumesc, băieți”

Inginer către Perez: ”...Ne pare rău pentru asta, Checo. Vom discuta după cursă. ”

Perez: ”A arătat cine este cu adevărat”.

Peter Windsor este șocat de comportamentul lui Max Verstappen la Marele Premiu al Braziliei. Olandezul nu a vrut să cedeze a șasea poziție în fața coechipierului Sergio Perez, care încă lupta în acel moment pentru locul doi în campionatul piloților. Potrivit expertului în Formula 1, comportamentul lui Verstappen nu este potrivit pentru un campion mondial.

Potrivit gpbloc.com, în timp ce Lewis Hamilton, care a trecut linia de sosire în spatele coechipierului său, a fost foarte fericit pentru George Russell și prima sa victorie în F1, Verstappen a refuzat să-și ajute coechipierul să câștige locul doi în campionatul piloților.

Britanicul George Russell a obținut duminică prima sa victorie în Marele Premiu de Formula 1 de la Sao Paulo, pe circuitul Interlagos, punând capăt unui sezon fără victorii pentru Mercedes, în Brazilia, învingându-l pe colegul său, septuplul campion mondial Lewis Hamilton.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Tension after the flag for Max and Checo #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/hyEX5OZwa9