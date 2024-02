Semifinală românească la Transylvania Open WTA 250. Jaqueline Cristian și Ana Bogdan joacă pentru un loc în finală

Ana Bogdan a susținut vineri cel mai bun meci al turneului de până acum și a obținut o victorie impresionantă în fața favoritei nr. 1, Arantxa Rus. Cele două jucătoare au oferit publicului aproape trei ore și jumătate de spectacol de tenis și au încheiat partida cu scorul de 3-6, 7-6, 7-6.

„Așa o victorie acasă, să mă bat până la ultimul punct, în atmosfera de azi, e incredibil! Nu am renunțat să cred și să lupt. Am stat la fiecare punct și tot ce mi-am spus e că pot să realizez tot ce îmi doresc eu să realizez aici, dacă joc așa cu sufletul – și asta am făcut până la final. Încă nu pot să cred! Din punct de vedere al emoțiilor, da, este cea mai importantă victorie din cariera mea. Eu azi m-am învins pe mine”, a declarat Ana Bogdan.

Ana Bogdan va juca semifinala cu Jaqueline Cristian, care tot vineri a învins-o pe Anastasija Sevastova și s-a calificat în prima ei semifinală Transylvania Open.

„Sunt foarte fericită că pot să arăt acest tenis în fața fanilor. Am încercat să mă focusez pe mine și pe jocul meu, știu că e o adversară cu multă experiență, dar am încercat să nu mă uit dincolo de fileu, să fac ce știu mai bine, să mă bucur că sunt pe teren și să termin meciul împăcată, indiferent de rezultat”, a spus Jaqueline Cristian.

Bogdan și Cristian s-au mai întâlnit de două ori până acum și ambele meciuri au fost câștigate de Bogdan.

Britanica Harriet Dart a câștigat primul meci al zilei în care a învins-o pe iberica Nuria Parrizas Diaz: 6-3, 6-2. Ea va juca semifinala împotriva Karolinei Pliskova, cea care a câștigat cu ușurință ultimul meci al zilei disputat cu Sara Errani, scor: 6-2, 6-0.

Sâmbătă, 10 februarie, se vor juca semifinalele la simplu și ultima semifinală la dublu. Iată programul:

TERENUL CENTRAL – start ora 15.00:

[8] A. Bogdan (ROU) vs J. Cristian (ROU)

NB 5:00 PM [Q] H. Dart (GBR) vs K. Pliskova (CZE)

After suitable rest H. Dart (GBR) / T. Mihalikova (SVK) vs E. Lechemia (FRA) / O. Nicholls (GBR).

