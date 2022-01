Simona Halep, calificare rapidă în turul al treilea la Australian Open

Pentru accederea în turul 3 al competiției australiene, Simona Halep va fi recompensată cu 131.400 dolari americani și 130 puncte WTA

Românca se va întâlni în turul al treilea cu muntenegreanca Danka Kovinic care a trecut în turul al doilea de Emma Răducanu (19 ani, locul 18 WTA) scor 4-6, 6-4, 3-6.

Punctul final al meciului

HAIDE



@Simona_Halep dispatches Haddad Maia 6-2, 6-0 to set up a 3R clash with Kovinic!#AusOpen pic.twitter.com/D8pXaFyXqh — wta (@WTA) January 20, 2022

„A fost greu să aștept toată ziua și să aștept meciul de dinainte. M-am motivat să fiu concentrată și să joc bine. Haddad Maia nu a jucat rău, dar eu am fost foarte agresivă și am câștigat.

Mă simt foarte bine că joc. Am 30 de ani, sunt mai relaxată. Anul trecut nu a fost ușor. Nu am jucat 3-4 luni, dar am revenit mai puternică. Sunt gata să muncesc mai mult și să fac meciuri bune”. a declarat Simona Halep la interviul de la finalul partidei.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul III

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la Australian Open 2022 după ce a trecut de Kristina Kucova (locul 96 WTA), scor 6-2, 6-4, o oră și 18 minute de joc.

În turul 3 al șaisprezecimilor de finală Cîrstea se va confrunta cu o adversară mult mai redutabilă, sportiva rusă Anastasia Pavlyuchenkova, locul 11 mondial, care a trecut în turul secund de veterana australiancă Samantha Stosur.