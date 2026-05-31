Sorana Cîrstea, din nou în istoria Roland Garros după 17 ani! Românca este în sferturile de finală și poate da peste Mirra Andreeva

La 36 de ani, Sorana Cîrstea uimește lumea tenisului! A ajuns în sferturile Roland Garros după 17 ani

Sorana Cîrstea continuă parcursul impresionant de la Roland Garros 2026. Jucătoarea din România s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Paris după o victorie muncită în fața chinezoaicei Xiyu Wang. Pentru Sorana, performanța reprezintă egalarea celui mai bun rezultat obținut vreodată la French Open, la 17 ani distanță de precedenta prezență în această fază a competiției.

Sorana Cîrstea revine în sferturile de finală la Roland Garros după 17 ani

Sorana Cîrstea, ocupanta locului 18 WTA, a obținut calificarea în sferturile de finală ale Roland Garros după ce a învins-o pe Xiyu Wang (148 WTA) cu scorul de 6-3, 7-6, într-un meci intens disputat pe zgura pariziană.

Succesul reprezintă una dintre cele mai importante performanțe ale carierei pentru sportiva din România. Sorana ajunge din nou între primele opt jucătoare ale turneului de la Paris, repetând rezultatul reușit în 2009, atunci când era considerată una dintre marile speranțe ale tenisului mondial.

La 36 de ani, Cîrstea demonstrează că poate concura la cel mai înalt nivel și continuă să scrie una dintre cele mai frumoase povești ale ediției din acest an de la Roland Garros.

Posibil duel de foc cu Mirra Andreeva pentru un loc în semifinale

În sferturile de finală, Sorana Cîrstea va întâlni câștigătoarea partidei dintre Mirra Andreeva, numărul 8 mondial, și elvețianca Jil Teichmann, aflată pe locul 170 WTA.

Un posibil duel cu Mirra Andreeva ar avea o încărcătură specială. Cele două s-au întâlnit deja în acest sezon, pe 10 aprilie, în sferturile de finală ale turneului de la Linz. Atunci, tânăra rusoaică s-a impus după trei seturi echilibrate, scor 7-6 (4), 4-6, 6-2.