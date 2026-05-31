Ultima premieră a stagiunii 2025/2026 la TGST: „Iubirea și banii” de Daniel Glattauer, în regia lui Irisz Kovacs

Cu umor fin, ironie și multă tensiune, „Iubirea și banii” pornește de la o situație cât se poate de familiară: mergi la bancomat să-ți scoți banii și descoperi că… nu mai sunt disponibili. Sau poate sunt, dar nu acum. Sau nu acolo. Sau nu pentru tine.

Personajul principal, Alfred Henrich, încearcă să afle unde au dispărut economiile sale și se vede prins într-un carusel absurd din care nu lipsesc explicațiile, procedurile și promisiunile. Doar banii... Pe parcurs, spectacolul vorbește despre frica de a pierde controlul, despre încredere și despre felul în care banii ajung să influențeze relațiile dintre oameni.

Textul dramaturgului austriac Daniel Glattauer transformă o experiență cotidiană într-o poveste actuală despre nesiguranță, vulnerabilitate și dependența noastră de sisteme pe care rareori le înțelegem cu adevărat.

Distribuția îi reunește pe Daniel Ghidel în rolul lui Alfred Henrich, Oana Vidoni în rolul doamnei Drobesch, Radu Vulpe în rolul Dr. Cerny și Olga Török în rolul lui Ulli Henrich.

Echipa artistică este formată din Irisz Kovacs (regia), Réka Oláh (scenografia), Mara Solomon (muzica și sound-design), Mira Țâra (dramaturgia), Cosmin Anania (lighting-design), Bojița Ilici (machiaj), Isa Berger (asistența de regie) și Ovidiu Radu (regia tehnică).

Spectacolul este recomandat publicului 12+ și este subtitrat în limbile română și engleză.

Biletele sunt disponibile online, pe platforma Entertix, și la agenția de bilete a teatrului.

Mai multe informații despre spectacol și programul complet al reprezentațiilor sunt disponibile pe site-ul Teatrului German de Stat Timișoara, aici:

https://teatrulgerman.ro/ro/reprezenta%C8%9Bii/iubirea-%C8%99i-banii/

Ne vedem la premieră!

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Die letzte Premiere der Spielzeit am DSTT: „Die Liebe Geld“ von Daniel Glattauer, inszeniert von Irisz Kovacs

Das Deutsche Staatstheater Temeswar lädt Sie zur Premiere der Inszenierung „Die Liebe Geld“ von Daniel Glattauer unter der Regie von Irisz Kovacs ein. Die Vorstellung findet am Freitag, den 19. Juni 2026, um 19:30 Uhr statt. Eine weitere Aufführung folgt am Samstag, den 20. Juni, ebenfalls um 19:30 Uhr.

Mit Humor, Ironie und viel Spannung verfolgt „Die Liebe Geld“ eine Situation, die auf den ersten Blick sehr familiär scheint: Man möchte Geld am Bankautomaten abheben und stellt fest, dass das Geld nicht zugänglich ist. Oder schon, aber nicht in diesem Moment. Oder nicht an dieser Stelle. Oder einfach nicht für einen selbst.

Die Hauptfigur Alfred Henrich versucht herauszufinden, wieso seine Ersparnisse verschwunden sind, und findet sich in einem absurden Karussell wieder, das ihm lauter Erklärungen, Transparenz oder Lösungen liefert. Nur sein Geld bekommt er nicht zurück.

Die Vorstellung thematisiert die Angst, die Kontrolle zu verlieren, Vertrauen und die Art und Weise, wie Geld zwischenmenschliche Beziehungen beeinflussen kann.

Der Text des österreichischen Dramatikers Daniel Glattauer verwandelt eine alltägliche Erfahrung in eine aktuelle Geschichte über Unsicherheit, Verletzlichkeit und unsere Abhängigkeit von Systemen, die wir nur selten wirklich verstehen.

Zur Besetzung gehören Daniel Ghidel als Alfred Henrich, Oana Vidoni als Frau Magister Drobesch, Radu Vulpe als Dr. Cerny und Olga Török als Ulli Henrich.

Zum künstlerischen Team gehören Irisz Kovacs (Regie), Réka Oláh (Ausstattung), Mara Solomon (Musik und Sound-Design), Mira Țâra (Dramaturgie), Cosmin Anania (Lighting-Design), Bojița Ilici (Maske), Isa Berger (Regieassistenz) und Ovidiu Radu (Inspizienz).

Die Vorstellung ist für Zuschauer ab 12 Jahren empfohlen und wird auf Rumänisch und auf Englisch übertitelt.

Die Karten sind online über die Plattform Entertix sowie an der Theaterkasse erhältlich.

Weitere Informationen zur Vorstellung sowie das vollständige Programm sind auf der Website des Deutschen Staatstheaters Temeswar unter folgendem Link verfügbar: https://teatrulgerman.ro/ro/reprezenta%C8%9Bii/iubirea-%C8%99i-banii/

Wir sehen uns bei der Premiere!