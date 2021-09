Tibi Ușeriu se întoarce la ultramaratonul Tor de Geants

tibi useriu/antena3

Tor de Geants, ultramaratonul din Europa a fost ratat, până acum, de trei ori de sportivul român Tibi Ușeriu. Anul acesta el s-a întors pentru că „nimic nu te învață mai multe decât o înfrângere”.

Tibi Ușeriu povestește, duminică, pe Facebook, faptul că au trecut 12 ani de când a revenit pe meleagurile copilăriei, „după o lungă și nebunească perioadă petrecută printre străini, în recluziune, avânt timp berechet pentru a reflecta la viața mea”.

Ușeriu rememorează locurile care s-au schimbat, traumale care l-au marcat și l-au schimbat ca om și povestește despre familia sa, despre fratele său, Alin, și despre cum „copilul înfometat și chinuit slujind vaci și oi prin păduri încălțat cu ciubote de gumă cu 3 numere mai mari a făcut loc unui om mare, cu planuri mari, trăind printre oameni mari, cu scopuri imense și visuri nebunești”.

„Asta e familia mare Tășuleasa, cea care m-a ajutat să devin un om cu totul nou, schimbat, cu alte valori și idealuri. Aici am învățat că lucrurile cu adevărat prețioase se construiesc în timp lung, cu pasiune. Aici am învățat vorba asta care ne mână-n luptă mai departe, indiferent cât de disfuncțională e țara: . Despre răbdare, anduranță și greutăți e vorba și pe calea noastră de lung parcurs: Via Transilvanica. Împreună cu toată echipa visăm ca acest drum să devină unul din traseele de anduranță emblematice ale Europei. Când alerg pe acest traseu al nostru alerg mereu visând lucruri mărețe”, spune ultramaratonistul.

Tibi spune că acum s-a întors la Tor de Geants.

„E o competiție superbă, pe care am ratat-o de 3 ori din diverse motive. Nimic nu te învață mai multe decât o înfrângere. Teoria mea e că mereu trebuie să te întorci la locul traumei pentru a mai încerca o dată. Asta o să fac - o să dau tot ce am mai bun, încercând să frâng blestemul. Va fi frumos, va fi greu, va fi totul la limită. Dar no, ”, spune sportivul român.

330 de km, 24.000 metri diferență de nivel, 32 de vârfuri montane de urcat și maxim 150 de ore pentru a trece linia de sosire. Acestea sunt cifrele care fac din Tor des Geants una dintre cele mai grele curse de anduranță din Europa și are loc în Valea Aostei din Italia.

