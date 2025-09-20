U-BT Cluj-Napoca a cucerit Supercupa României

''U'' a mai câştigat trofeul în 2016, 2018, 2021 şi 2022, ultimele trei ediţii disputându-le contra aceleiaşi echipe.



Primul sfert al meciului a fost echilibrat, dar apoi campioana s-a desprins şi şi-a păstrat avantajul până la final.



Daron Russell, cu 21 puncte, 3 recuperări, Patrick Neal Richard, 17 p, 6 rec, 3 pase decisive, Iverson Latrell Molinar Jones, 18 p, Trey Leavitt Woodbury, 11 p, s-au remarcat de la învingători.



Cei mai buni de la ilfoveni, deţinătorii Cupei României, au fost Lee Edward Skinner,cu 15 p, 5 rec, şi Sacar Kofi Assante Anim, 14 p, 4 rec.

AGERPRES