Un CELEBRU tenisman învinge restricțiile anti COVID-19. Va participa la Australian Open deși nu s-a vaccinat

Cel mai bun tenisman al lumii, Novak Djokovic, va participa la turneul Australian Open cu derogare medicală, transmite federația de tenis din această țară, citată de AFP. El nu a declarat dacă s-a vaccinat anti COVID-19 dar și-a exprimat dezcordul față de imunizarea obligatorie.

''Djokovic a solicitat o derogare medicală care i-a fost acordată după un proces riguros, implicând două grupuri diferite de experţi medicali independenţi pentru a se vedea dacă îndeplineşte liniile directoare ale Grupului consultativ tehnic australian privind imunizarea. Novak Djokovic va participa la Australian Open '', arată federația.

Acesta are 34 de ani și este pe locul 1 WTA.

''Au fost instituite protocoale echitabile şi independente pentru a evalua cererile de scutire medicală şi pentru a asigura un turneu sigur şi agreabil pentru fiecare'', a spus Craig Tiley, preşedintele Tennis Australia.

"Am petrecut o perioadă fantastică alături de cei dragi, în timpul vacanţei, iar astăzi mă îndrept spre Down Under (Australia) graţie unei derogări. Sunt gata să trăiesc şi să respir tenis în următoarele câteva săptămâni. Mulţumesc tuturor pentru sprijin", a scris pe Instagram.