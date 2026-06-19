FITS 2026 aduce la Sibiu, cu sprijinul Institutului Cultural Român, spectacole reprezentative ale scenei românești

De peste 32 de ani, FITS contribuie la dezvoltarea strategică a domeniului artelor spectacolului prin promovarea valorilor culturale românești, formarea publicului și a profesioniștilor din sector, precum și prin consolidarea prezenței României pe cele mai importante scene și piețe culturale internaționale.

Desfășurată sub tema „Suflet / Soul”, ediția FITS 2026 transformă Sibiul, timp de zece zile, într-un amplu spațiu al dialogului artistic și intercultural. Între 19 și 28 iunie, peste 830 de evenimente vor anima orașul în 83 de spații de joc – de la săli de spectacol și biserici până la piețe, parcuri, străzi și alte spații neconvenționale din centrul istoric. Festivalul reunește artiști și participanți din 82 de țări și propune un program divers care include spectacole de teatru și dans, concerte, expoziții, conferințe, ateliere, proiecții de film, lansări de carte, conversații culturale, spectacole-lectură și numeroase evenimente speciale.

Tema din acest an invită atât artiștii, cât și publicul să redescopere dimensiunea profundă a artei ca spațiu al empatiei și umanității, un loc al reflecției comune asupra fragilității, autenticității și frumuseții vieții, precum și asupra nevoii de conexiune reală într-o lume marcată de tehnologie și alienare. Festivalul înseamnă însă mai mult decât spectacole: înseamnă voluntariat, educație, cercetare, parteneriate internaționale, întâlniri între generații și o comunitate care, an de an, își deschide porțile pentru a celebra puterea artei de a aduce oamenii împreună.

Programul FITS 2026 aduce la Sibiu unii dintre cei mai apreciați creatori și artiști ai scenei internaționale, oferind publicului oportunitatea de a descoperi producții de excepție și de a participa la întâlniri cu personalități marcante ale culturii contemporane. Timp de zece zile, orașul respiră cultură, iar tema „Suflet” ne invită să redescoperim ceea ce ne unește: emoția, creativitatea și bucuria de a fi împreună.

În acest context, Institutul Cultural Român susține participarea unor importante producții românești incluse în programul festivalului, contribuind la promovarea excelenței artistice și la creșterea vizibilității teatrului românesc în cadrul unuia dintre cele mai prestigioase evenimente internaționale dedicate artelor spectacolului. Printre spectacolele sprijinite se numără „Colibri”, în regia lui Florin Piersic Jr., și „Peștele balon”, în regia lui Theo Herghelegiu, ambele producții ale Teatrului de Artă București, „Metamorfoza”, în regia lui Yuri Kordonsky, producție a Teatrului Excelsior, „Incendii”, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, producție a Teatrului de Stat Constanța, „Don Quijote”, în regia lui Alexandru Dabija, producție a Teatrului ACT, „Ivanov”, în regia lui Eugen Jebeleanu, producție a Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova, „Sebastian”, în regia lui Matei Lucaci Grunberg, producție a Teatrului „Maria Filotti” Brăila, precum și „Savanta conspirație”, în regia lui Marius Oltean, producție a Asociației pentru Teatru Liviu Rebreanu.