Terapie revoluționară împotriva îmbătrânirii, testată pentru prima dată pe oameni

Tratamentul face parte dintr-un studiu clinic care urmărește regenerarea celulelor deteriorate ale ochiului și ar putea deschide drumul către noi terapii împotriva bolilor asociate îmbătrânirii.

Compania americană Life Biosciences, cu sediul în Boston, a anunțat că primul participant a primit deja tratamentul experimental, care utilizează o tehnică de „reprogramare celulară parțială”. Scopul este ca celulele îmbătrânite să recapete caracteristicile și funcțiile specifice unor celule tinere, scrie NATURE.

Cum funcționează terapia care promite întinerirea celulelor

Studiul clinic testează activarea a trei gene capabile să reconfigureze parțial celulele adulte. Aceste gene determină producerea unor proteine care pot reactiva mecanismele de regenerare celulară și ar putea ajuta țesuturile afectate să își recapete funcțiile.

În cadrul cercetării, tratamentul este utilizat pentru combaterea glaucomului, o afecțiune oculară gravă care poate duce la pierderea ireversibilă a vederii. Oamenii de știință speră că terapia va permite regenerarea neuronilor din nervul optic, structura care transmite informațiile vizuale de la ochi către creier.

În mod normal, acești neuroni nu se regenerează după ce sunt afectați.

Un pas uriaș în medicina anti-aging

Tehnologia se bazează pe descoperiri care au atras atenția comunității științifice în ultimii ani. Conceptul de „reprogramare parțială” urmărește să întoarcă parțial ceasul biologic al celulelor fără a le face să își piardă identitatea și funcțiile specializate.

În 2020, geneticianul David Sinclair și echipa sa de la Harvard Medical School au publicat rezultate care arătau că activarea celor trei gene la șoareci cu nerv optic afectat a stimulat regenerarea neuronilor și a contribuit la recuperarea vederii, inclusiv în cazurile de glaucom.

De atunci, compania Life Biosciences a testat terapia pe rozătoare și maimuțe, fără a observa efecte adverse grave, potrivit directorului științific al companiei, Sharon Rosenzweig-Lipson.

Există și riscuri

Deși rezultatele preliminare sunt promițătoare, cercetătorii avertizează că studiul se află într-o etapă foarte timpurie. Una dintre cele mai mari preocupări este siguranța procedurii, deoarece există temeri că procesul de reprogramare celulară ar putea determina unele celule să devină canceroase.

„Reprogramarea celulară are un potențial extraordinar dacă poate fi utilizată în siguranță la oameni. Totuși, tehnologia este încă la început, iar riscul unor efecte adverse severe nu poate fi ignorat”, a declarat Matt Kaeberlein, cofondatorul companiei Optispan.

Specialiștii consideră că ochiul este unul dintre cele mai potrivite locuri pentru primele teste pe oameni, deoarece eventualele efecte secundare grave sunt mai ușor de controlat decât în cazul unor organe vitale precum inima sau ficatul.

Ar putea fi îmbătrânirea tratată ca o boală?

Succesul acestui studiu ar putea schimba radical modul în care medicina privește procesul de îmbătrânire. Mulți cercetători cred că reprogramarea celulară ar putea deveni, în viitor, o metodă de regenerare a organelor afectate de vârstă și de tratare a unor boli considerate în prezent incurabile.

Deocamdată, obiectivul principal al studiului este demonstrarea siguranței terapiei. Dacă rezultatele vor fi favorabile, cercetarea ar putea reprezenta primul pas către tratamente capabile să încetinească sau chiar să inverseze unele dintre efectele biologice ale îmbătrânirii.